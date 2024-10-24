Информация о потенциальных партнерах была раскрыта в рамках судебного спора. Список компаний есть в решении арбитражного суда Татарстана от 18 октября по иску миноритарного акционера «Камы» Сергея Васина.

Компания «Кама», занимающаяся разработкой отечественного электромобиля под брендом «Атом», объявила о планах привлечь 20 миллиардов рублей от инвесторов. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Средства необходимы для ускорения разработки и серийного производства электромобиля «Атом». Компании, входящие в число потенциальных инвесторов, были раскрыты в рамках судебного разбирательства, инициированного миноритарным акционером «Камы» Сергеем Васиным. Акционер выступил с иском против дополнительного выпуска акций, утверждая, что это нарушает его права на преимущественный выкуп. Однако арбитражный суд Татарстана отклонил его требование.

Совет директоров компании «Кама» утвердил размещение дополнительных 548 тысяч акций по цене 36,5 тысяч рублей за одну акцию. Это решение позволит увеличить уставный капитал компании на 20 миллиардов рублей. Размещение акций будет проходить через закрытую подписку, и среди потенциальных инвесторов значатся крупные российские компании.

Среди компаний, рассматривающих возможность приобретения акций, числятся такие крупные игроки, как КамАЗ, Ротек, подразделения Росатома Рэнера и ТВЭЛ, а также Ренова, Татнефть, РФПИ, Газпромбанк, Газпром-Медиа Холдинг и Хит Моторз Рус. Эти компании известны своими инвестициями в инновационные и высокотехнологичные проекты, и их участие может значительно ускорить запуск производства электромобиля «Атом».