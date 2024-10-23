Зарабатывать на рекламе смогут авторы каналов на популярных платформах, таких как VK, Rutube, YouTube, Telegram.

Яндекс начал закрытое бета-тестирование новой рекламной сети, предназначенной специально для блогеров. Это событие привлекло внимание авторов контента на популярных платформах, таких как VK, Rutube, YouTube и Telegram. Теперь блогеры получили уникальную возможность зарабатывать на своей аудитории, используя рекламные предложения от Яндекс Директа.

Каждый блогер, участвующий в программе, может самостоятельно выбирать товары известных брендов и магазины, предлагаемые клиентами Яндекс Директа. Это позволяет создавать контент, который будет интересен и полезен его подписчикам. Для того чтобы начать зарабатывать, достаточно включить в свои публикации партнерскую ссылку. После того, как кто-либо из подписчиков нажмет на эту ссылку, система Яндекса, основанная на нейросетях, предложит релевантные рекламные материалы, исходя из аукционной системы.

Одним из ключевых моментов нового подхода является использование партнерских ссылок. Эти ссылки работают как мост между блогером и рекламодателями. Когда подписчики переходят по таким ссылкам и совершают целевые действия, блогер получает вознаграждение. Стоит отметить, что рекламодатели оплачивают только те действия, которые были указаны в настройках рекламных кампаний, что делает процесс взаимовыгодным и прозрачным.

Для того чтобы присоединиться к программе, канал блогера должен иметь минимум 5000 подписчиков. Это гарантирует, что реклама будет показана достаточно широкой и активной аудитории. Кроме того, все партнерские каналы проверяются на соответствие законодательству и рекламной политике Яндекса. Весь контент также проходит модерацию, что повышает уровень доверия к программе как со стороны рекламодателей, так и со стороны пользователей.

Для того чтобы стать участником закрытого бета-тестирования, блогерам необходимо подать заявку на официальном сайте программы.