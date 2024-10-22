Как отметили в пресс-службе, в доступных районах VoLTE уже пользуется более половины клиентов оператора, а голосовой трафик в сети 4G составил 53% от всего «голоса».

Российский оператор Т2, ранее известный как Tele2, активно развивает технологию Voice over LTE (VoLTE) в различных регионах страны. С августа 2024 года компания запустила VoLTE уже в 23 регионах, и в восьми из них применяются решения отечественного разработчика НТЦ «Протей».

VoLTE (Voice over LTE) — это технология, которая позволяет передавать голосовой трафик через сеть 4G LTE. В отличие от традиционных голосовых вызовов через 2G или 3G, VoLTE обеспечивает более высокое качество связи, уменьшает задержки и ускоряет соединение между абонентами. Это особенно важно для пользователей современных смартфонов, которые хотят одновременно пользоваться интернетом и звонить без ухудшения качества связи.

Технология VoLTE начала активно внедряться Т2 в августе 2024 года. На старте оператор охватил два региона, а уже в сентябре добавил шесть новых. В октябре компания продолжила стремительное расширение, подключив еще 15 регионов всего за три недели. Сейчас услуга доступна для более чем половины клиентов Т2 в зонах присутствия VoLTE, и голосовой трафик через сеть 4G уже составляет 53% от общего объема голосовых вызовов.

Особую роль в этом процессе играет партнерство Т2 с НТЦ «Протей», российским разработчиком решений для связи. В восьми регионах, таких как Томск, Улан-Удэ, Оренбург, Курган, Биробиджан, Екатеринбург, Иваново и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), VoLTE внедряется с использованием отечественных технологий. Это сотрудничество позволяет оператору не только обеспечивать высокий уровень сервиса, но и поддерживать развитие российских технологий.

На данный момент VoLTE доступна также в следующих городах и регионах: Горно-Алтайск, Пенза, Чебоксары, Киров, Саратов, Ижевск, Самара, Ярославль, Воронеж, Ростов-на-Дону, Йошкар-Ола, Краснодар, Майкоп, Барнаул и Саранск. Оператор продолжает расширять географию услуги, стремясь обеспечить высококачественную связь для всех своих пользователей.

Т2 не останавливается на достигнутом и планирует завершить внедрение VoLTE во всех регионах присутствия до конца 2024 года. Это позволит значительно улучшить качество голосовой связи и повысить скорость обслуживания клиентов. Кроме того, расширение VoLTE даст возможность оператору более эффективно управлять ресурсами сети и подготовиться к запуску новых услуг на базе 5G.