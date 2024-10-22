С сегодняшнего дня, 22 октября 2024 года, владельцы iPhone могут скачать в App Store новую официальную версию приложения «СберБанк Онлайн» под названием «Бюджет Онлайн». Для входа понадобится номер действующей карты Сбера.

Сбербанк порадовал пользователей iPhone важной новостью. Начиная с 22 октября 2024 года, владельцы устройств Apple могут скачать обновлённое приложение «СберБанк Онлайн», получившее новое название — «Бюджет Онлайн». Чтобы войти в приложение, потребуется действующий номер карты Сбера.

Пользователи iPhone смогут увидеть обновлённый интерфейс входа в приложение, который ранее был доступен на Android. Новая версия включает не только визуальные улучшения, но и ряд полезных сервисов. В приложении теперь представлены актуальные акции и предложения Сбербанка и его партнёров, что особенно актуально в преддверии Зелёного дня — важного события для клиентов банка.

Сбербанк настоятельно рекомендует не откладывать установку новой версии приложения. До конца 2024 года в App Store не будет выпускаться дополнительных обновлений, и это играет ключевую роль в предотвращении мошенничества. Киберпреступники научились создавать поддельные приложения, визуально очень похожие на оригинал, используя логотипы и фирменные цвета Сбербанка. Чтобы не стать жертвой мошенников, важно как можно быстрее установить официальную версию.