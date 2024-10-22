Volkswagen ID. 4 GTX MAS получила 20-дюймовые легкосплавные диски, матричные светодиодные фары IQ.LIGHT, систему камер кругового обзора и премиальную аудиосистему Harman Kardon.

ID. 4 GTX MAS получил обновленный внешний вид с 20-дюймовыми легкосплавными дисками, которые подчеркивают спортивный характер автомобиля. Одной из ключевых особенностей стали матричные светодиодные фары IQ.LIGHT, обеспечивающие более четкое и безопасное освещение дороги. Для удобства водителя и пассажиров автомобиль оборудован системой камер кругового обзора, которая облегчает процесс парковки и маневрирования в условиях города.

Премиальная аудиосистема Harman Kardon погружает в мир чистого и качественного звука, что делает каждую поездку еще более комфортной. В интерьере выделяются спортивные передние сиденья с электрорегулировкой и функцией памяти, которые обеспечивают максимальный комфорт даже во время длительных поездок.

Безопасность и помощь водителю играют ключевую роль в новой версии ID. 4 GTX MAS. Автомобиль оборудован множеством современных систем помощи, включая систему экстренного торможения, которая способна предотвратить столкновения, и помощь при парковке, значительно упрощающую управление автомобилем в условиях плотного трафика.

Под капотом Volkswagen ID. 4 GTX MAS находится мощная электрическая установка с моторами на каждой оси. Общая мощность автомобиля составляет внушительные 340 лошадиных сил, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за 5,4 секунды.

Максимальная скорость автомобиля ограничена на уровне 180 км/ч, что способствует сохранению энергии аккумулятора и безопасности движения. При этом запас хода составляет 524 километра, что делает модель идеальным выбором для дальних поездок без необходимости частых подзарядок.