Пользователи Google Photos теперь смогут автоматически загружать фотографии в облако с компьютера всего за несколько щелчков мыши в Chrome.

Теперь пользователи Google Photos смогут легко и быстро загружать фотографии с компьютера через браузер Google Chrome. Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно посетить сайт photos.google.com и выбрать папки, содержащие изображения и видео, которые нужно загрузить в облако. Этот процесс не требует установки дополнительного программного обеспечения.

Эта новая функция похожа на резервное копирование в Google Drive, но ориентирована исключительно на фотографии и видео. Google Photos будет регулярно проверять выбранные вами папки на наличие новых файлов и автоматически их загружать в облако. Это удобно для тех, кто активно пополняет свои коллекции и хочет сохранить их в безопасности.

Хотя обновление значительно упрощает процесс загрузки фотографий, оно имеет некоторые ограничения. В отличие от полноценного фонового режима, инструмент требует, чтобы вы каждый раз вручную выбирали папки для загрузки. Кроме того, браузерная вкладка с Google Photos должна оставаться открытой, чтобы загрузка продолжалась. Это может стать неудобством для пользователей, желающих автоматизировать процесс на долгий срок без вмешательства.

Несмотря на указанные ограничения, обновление Google Photos будет полезно тем, кто хочет загружать большие партии фотографий и пополнять их в процессе работы. Просто держите вкладку Google Photos открытой в браузере Chrome, и вы сможете легко добавлять новые снимки в облако, сохраняя их в безопасности и освобождая место на вашем компьютере.

Google Photos давно стал одним из самых популярных сервисов для хранения и управления фотографиями и видео. Он предлагает широкий функционал, включая возможность поиска по изображению, организацию фотографий по датам и категориям, а также редактирование фотографий прямо в облаке. Благодаря последнему обновлению, пользователи получают ещё больше возможностей для удобного и безопасного хранения своих медиафайлов.