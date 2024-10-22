Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Разгон М
Google Photos вводит автоматическую синхронизацию фото через браузер
Пользователи Google Photos теперь смогут автоматически загружать фотографии в облако с компьютера всего за несколько щелчков мыши в Chrome.

Теперь пользователи Google Photos смогут легко и быстро загружать фотографии с компьютера через браузер Google Chrome. Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно посетить сайт photos.google.com и выбрать папки, содержащие изображения и видео, которые нужно загрузить в облако. Этот процесс не требует установки дополнительного программного обеспечения.

Эта новая функция похожа на резервное копирование в Google Drive, но ориентирована исключительно на фотографии и видео. Google Photos будет регулярно проверять выбранные вами папки на наличие новых файлов и автоматически их загружать в облако. Это удобно для тех, кто активно пополняет свои коллекции и хочет сохранить их в безопасности.

Хотя обновление значительно упрощает процесс загрузки фотографий, оно имеет некоторые ограничения. В отличие от полноценного фонового режима, инструмент требует, чтобы вы каждый раз вручную выбирали папки для загрузки. Кроме того, браузерная вкладка с Google Photos должна оставаться открытой, чтобы загрузка продолжалась. Это может стать неудобством для пользователей, желающих автоматизировать процесс на долгий срок без вмешательства.

Несмотря на указанные ограничения, обновление Google Photos будет полезно тем, кто хочет загружать большие партии фотографий и пополнять их в процессе работы. Просто держите вкладку Google Photos открытой в браузере Chrome, и вы сможете легко добавлять новые снимки в облако, сохраняя их в безопасности и освобождая место на вашем компьютере.

Google Photos давно стал одним из самых популярных сервисов для хранения и управления фотографиями и видео. Он предлагает широкий функционал, включая возможность поиска по изображению, организацию фотографий по датам и категориям, а также редактирование фотографий прямо в облаке. Благодаря последнему обновлению, пользователи получают ещё больше возможностей для удобного и безопасного хранения своих медиафайлов.

#google #обновление #google photos
+
Написать комментарий (0)
Сборка Tiny 11 уменьшает размер обновления Windows 11 24H2 с 30 ГБ до 3,5 ГБ
В веб-версию Google Photos добавили автоматическую загрузку фотографий с ПК
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Блогер купил с майнинг-фермы 10 штук GeForce GTX 1070 суммарно за $100 и 9 из них оказались рабочими
20
В России был выпущен самый дешевый V8
9
UnHerd: Фон дер Ляйен запускает беспрецедентный наднациональный «захват власти» в ЕС
16
Токен Blum начал торговаться на первичном рынке по цене $0.005 за токен
1
Везучий ютубер приобрел 10 карт GTX 1070 за $100 после майнинга, 9 из которых оказались рабочими
4
Для создания новой орбитальной станции Россия осуществит 34 запуска ракет до 2033 года
3
ОЗУ CUDIMM DDR5-10000+ становится новым минимумом для высокопроизводительных игровых систем
18
«КАМАЗ» представил крупный карьерный самосвал вместимостью до 65 тонн
2
После обновления до Android 15 у пользователей Pixel 8 Pro появились проблемы с жестом «назад»
1
Активно реализуется строительство футуристического здания New Murabba в столице Саудовской Аравии
+
Гендиректор BMW: европейский запрет на автомобили с двигателем внутреннего сгорания «нереалистичен»
3
Опубликовано видео с тестированием первой сошедшей с конвейера GeForce RTX 5090
+
Ryzen 9 9950X обошел Core Ultra 9 285K, обладая при этом меньшим TDP
12
В сети появились изображения предполагаемого адаптера RTX 5090 от ZOTAC
+
PSSR на PS5 Pro показывает чёткую и детализированную картинку, но уступает DLSS от NVIDIA
1
Производство топовых видеокарт Radeon RX 6000 не останавливается даже спустя 4 года после старта
5
В сети появилось видео с тестированием Nvidia GeForce RTX 5090
3
Le Monde: США и Германия готовы пригласить Украину в НАТО
+
Tecno открыла предзаказ на игровую консоль Pocket Go
+
Дженсен Хуанг считает, что серия GeForce RTX 50 изменит будущее всех видеокарт
15

Популярные статьи

Самые ожидаемые игры 2025 года
7
Итоги гоночного уик-энда 19-20 октября
1
На российском рынке представлен Chery Arrizo 8, призванный заменить Toyota Camry
4
Т-14 "Армата" и Т-90 "Прорыв" вошли в топ-5 танков 2024 года по версии журнала The National Interest
31
О полезных и необычных сервисах для геймеров, которые были закрыты
2
Личный опыт лечебного голодания — 72 часа только на воде
39
Почему розетки по всему миру такие разные - история и причины разнообразия стандартов
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Октябрь)
49
Тестирование восстановленной и восставшей из мертвых Geforce 8600 GT
22
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
117

Сейчас обсуждают

NightXO
04:08
Хомяк 2.0?
Токен Blum начал торговаться на первичном рынке по цене $0.005 за токен
Garthar
03:51
А нахрена они нужны?
В России стали меньше покупать смарт-часы и фитнес-браслеты из-за отсутствия инноваций в них
Garthar
03:28
Это называется "эктоморф"
Личный опыт лечебного голодания — 72 часа только на воде
Garthar
03:26
Ну почему, тот же разгрузочный день вполне себе "лечебное" голодание.
Личный опыт лечебного голодания — 72 часа только на воде
Игорь Быков
03:08
А зачем? Платить x2 цену для чего? 5600x ещё долго для всех игр хватит, да и всего остального тоже.
Тестирую 4790К в новых играх 2024 года
Илья Верюк
02:56
Заранее настригли
Производство топовых видеокарт Radeon RX 6000 не останавливается даже спустя 4 года после старта
Demiurg666
02:21
Бредятина. То масса квазара 1,6 миллиарда солнечных масс, строчкой ниже уже 170 миллиардов, то " скорость звездообразования на уровне 1300 солнечных масс в год", через абзац уже 1980. Херня-с
Астрономы исследуют свойства скрытого сверхъяркого квазара
Gerr_Lord87
02:19
Какую брать карту для Сайлента? Ну уж точно не амуду, которая до сих пор в лучах полное Г🤮 Что касается видяхи для данной инры, то самый минимум, это 4090, если хочешь играть на ультрах. https://yo...
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Валерий Агапов
01:48
https://royallib.com/book/emelyanov_yuriy/evropa_sudit_rossiyu.html тут вроде бесплатно или читать.
Медведев намекнул, что РФ необходимо работать над разделением коллективного Запада
Валерий Агапов
01:30
Полвека и тысячи лет это две большие разницы. В промежутке между 1945г и Югославией они убили миллионы людей. Я тебя не упрекаю. Сейчас труднее получить доступ к реальной истории. Может в инете найдёш...
Медведев намекнул, что РФ необходимо работать над разделением коллективного Запада
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем