Kитайские компании, для которых небо России открыто, получают конкурентное преимущество, о чем пишет газета South China Morning Post.

Западные авиакомпании столкнулись с серьезными убытками после того, как Россия закрыла для них свое воздушное пространство. В то время как китайские авиакомпании продолжают использовать российские маршруты и получают ощутимое конкурентное преимущество, пишет South China Morning Post.

Представители европейских авиакомпаний, таких как Lufthansa, подчеркивают, что ситуация складывается в пользу китайских перевозчиков. По словам представителя компании Йорга Вабера, возможность пролета через территорию России позволяет китайским авиакомпаниям существенно сокращать расходы, что дает им преимущество на рынке.

Так, например, китайский рейс из Пекина во Франкфурт занимает всего 9,5 часов, в то время как аналогичный маршрут для немецких авиакомпаний длится 12 часов. Это увеличивает затраты на топливо, обслуживание техники и оплату работы экипажа. Соответственно, цены на билеты у западных авиаперевозчиков также растут, что делает их менее привлекательными для пассажиров.

Разница во времени полета между европейскими и китайскими авиакомпаниями напрямую отражается на стоимости билетов. Полеты на китайских рейсах обходятся пассажирам дешевле на $78-156, что связано с сокращением затрат на эксплуатацию. Время в пути также играет важную роль: пассажиры предпочитают более быстрые и экономичные варианты перелета.

Европейские авиакомпании вынуждены адаптироваться к новым условиям. В связи с увеличением расходов и снижением спроса на билеты, количество рейсов в Китай значительно сократилось. Для сравнения, в пиковые сезоны из Амстердама выполнялось всего 23 рейса в китайские города, что в два раза меньше, чем до пандемии.

28 февраля 2022 года Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов 36 стран в ответ на аналогичные меры со стороны этих государств. Этот шаг стал частью геополитического противостояния и оказал существенное влияние на глобальный рынок авиаперевозок.



