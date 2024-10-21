В прошлом месяце Tesla объявила о планах внедрить свою систему FSD в Китае к первому кварталу 2025 года. Однако источники, знакомые с ситуацией, указали, что развертывание может пройти не так быстро, как изначально прогнозировала компания.

В сентябре 2024 года Tesla официально объявила о планах внедрения своей системы полного автономного вождения (FSD) в Китае. Однако источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что компания может не успеть к заявленным срокам. Это связано с продолжающимися оценками и проверками полуавтономной системы вождения. Эксперты прогнозируют, что запуск FSD в Китае, вероятно, будет отложен на более поздний срок.

Китайские власти намерены позволить Tesla протестировать систему FSD Supervised в отдельных городах, но только при строгом соблюдении всех местных законов и правил. Регулирующие органы страны уделяют большое внимание безопасности и соответствию нормам, что требует дополнительных проверок и тестов со стороны Tesla.

Илон Маск, генеральный директор Tesla, летом 2024 года заявил, что ожидает получения разрешения на внедрение системы FSD не только в Китае, но и в Европе до конца года. Однако для успешного запуска в Китае компания должна преодолеть множество препятствий, связанных с местным законодательством.

Одним из главных вопросов для внедрения FSD в Китае является управление географическими данными. В соответствии с китайскими законами, иностранные компании обязаны сотрудничать с уполномоченными местными организациями при сборе и обработке геопространственной информации. Tesla уже привлекла сертифицированные китайские компании для проведения картографических работ, что является важным шагом на пути к получению одобрения.

Эксперты подчеркивают, что соблюдение норм китайского законодательства в области хранения и передачи данных является ключевым фактором для успешного развертывания автономной системы в стране.

Чтобы соответствовать требованиям по обработке данных, Tesla активно сотрудничает с местными сертифицированными фирмами, что помогает компании ускорить процесс получения разрешений. Также Tesla подтвердила свое намерение следовать всем нормам, необходимым для запуска FSD в Китае.

Кроме того, компания Mobileye, дочернее предприятие Intel, которая также занимается разработкой технологий для беспилотных автомобилей, подтвердила готовность к соблюдению китайских норм. В сотрудничестве с Tesla это может стать значимым шагом на пути к одобрению автономного вождения в стране.