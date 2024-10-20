Регионы получат дополнительное финансирование для предоставления социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Распоряжение о выделении на эти цели свыше 12,4 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин

Правительство России выделило регионам свыше 12,4 миллиарда рублей для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для отдельных категорий граждан. Эти меры направлены на обеспечение более справедливого доступа к услугам ЖКУ для тех, кто особенно нуждается в помощи, включая ветеранов, инвалидов и людей, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф.

Согласно официальному сообщению пресс-службы правительства, это распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Финансовая поддержка регионов позволит компенсировать часть расходов граждан.

Данные меры социальной поддержки распространяются на несколько уязвимых категорий населения, включая:

Ветераны. Люди, прошедшие военные конфликты или участвовавшие в защите страны, заслуживают особого внимания и поддержки со стороны государства.

Инвалиды. Люди с ограниченными возможностями, которые могут испытывать сложности с оплатой базовых услуг, таких как ЖКУ.

Граждане, пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф. Эти люди подверглись значительным рискам и последствиям, и их поддержка – приоритет для государства.

Эти граждане имеют право на компенсацию до 50% стоимости ЖКУ.

Правительство уточнило, что расходы регионов на предоставление этой социальной поддержки будут возмещаться за счет федерального бюджета. Это позволит регионам более эффективно распределять ресурсы и обеспечивать помощь нуждающимся без излишней нагрузки на местные бюджеты. Введение подобных мер направлено на снижение социального неравенства и улучшение качества жизни нуждающихся.