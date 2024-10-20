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Разгон М
ЕКА и NASA объединяют усилия для изучения астероида Апофис
Главы ЕС соберутся для решения этого вопроса только в конце 2025 года, а зонд должен быть готов к запуску в конце 2028 года.

13 апреля 2029 года на близкое расстояние к Земле приблизится астероид Апофис, диаметром 375 метров. Это редкая и ценная возможность для мирового научного сообщества исследовать потенциально опасное небесное тело. Вопросами планетарной безопасности занимаются ведущие космические агентства, однако времени на подготовку миссий остаётся всё меньше. Важные решения по изучению астероида будут приняты лишь в конце 2025 года, но запуск миссий должен состояться уже в 2028 году.

Европейское космическое агентство (ЕКА), осознавая срочность ситуации, превысило свои полномочия и заключило контракт на разработку зонда RAMSES (Rapid Apophis for Security and Safety), не дожидаясь одобрения властей ЕС. В основу миссии легли технологии, использованные при создании межпланетной станции Гера, запущенной в космос в 2024 году для изучения астероидов Дидима и Диморфа. Успешный опыт и наработки позволили значительно сократить стоимость новой миссии, что стало важным шагом для ускорения работы.

Зонд RAMSES будет представлять собой упрощённую версию станции Гера. Это решение не только сократило временные и финансовые затраты, но и дало возможность агентству быстрее подготовиться к запуску. Стоимость новой миссии составит €63 млн, что заметно меньше, чем стоимость предыдущих проектов. В ходе разработки станции Гера удалось сэкономить около €20 млн, которые ЕКА направила на финансирование проекта RAMSES.

В подготовке к исследованию астероида Апофис также участвует зонд NASA OSIRIS-REx, что открывает перспективы для совместных операций различных космических агентств. Возможно, к миссии присоединятся и китайские исследовательские аппараты, что сделает изучение Апофиса международным проектом. Преждевременные действия ЕКА позволят агентству сыграть ключевую роль в координации работы других космических ведомств. Это усилит влияние европейской космонавтики в международных проектах по защите Земли от космических угроз.

Астероид Апофис пройдёт на расстоянии около 32 000 километров от Земли — это почти соответствует орбитам геостационарных спутников. Астероид можно будет наблюдать с Земли невооружённым глазом, что само по себе уникальное событие. Несмотря на то, что Апофис не представляет непосредственной угрозы для планеты, он становится отличной мишенью для отработки технологий защиты Земли от потенциальных космических опасностей. Такие упражнения могут стать важным элементом будущей планетарной обороны.

#nasa #астероид #ека #зонд #ramses
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