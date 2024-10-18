Машина получила полностью черное исполнение по типу российского Tank 500 Blacktrail, разе что суппорты окрашены в красный. Но Tank 500 Blacktrail — это «мягкий» гибрид, а вот «Черный воин» — это полноценный подключаемый гибрид.

Главное преимущество нового Tank 500 Hi4-T Black Warrior заключается в его высокопроизводительной гибридной силовой установке. Она включает 2,0-литровый бензиновый двигатель, электромотор и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Максимальная мощность гибридной системы достигает 408 лошадиных сил, а крутящий момент составляет внушительные 750 Нм.

Емкость тяговой аккумуляторной батареи равна 37,1 кВтч, что обеспечивает внушительную дальность поездки на электротяге.

Одним из ключевых аспектов нового Tank 500 Hi4-T Black Warrior является его способность проезжать до 110 км исключительно на электричестве, что соответствует методике WLTC. Это делает автомобиль отличным выбором для тех, кто заботится об экологии и предпочитает передвигаться в условиях города с минимальными выбросами. Общий запас хода автомобиля достигает 790 км, что позволяет использовать его как для повседневных поездок, так и для длительных путешествий.

Особого внимания заслуживает гибридный режим, при котором заявленный расход топлива составляет всего 2,06 литра на 100 км. Это делает Tank 500 Hi4-T Black Warrior одним из самых экономичных внедорожников в своем классе.

Tank 500 Hi4-T Black Warrior не только мощный и экономичный, но и впечатляющий своими габаритами. Длина автомобиля составляет 5078 мм, ширина — 1934 мм, а высота — 1905 мм. Колесная база равна 2850 мм, что обеспечивает просторный салон и высокий уровень комфорта для пассажиров.

Tank 500 Hi4-T Black Warrior оснащен передовыми системами безопасности и комфорта. Автомобиль предлагает полный набор функций помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, системы удержания полосы движения и экстренного торможения. Благодаря этому внедорожник обеспечивает высокий уровень безопасности как на городских дорогах, так и в условиях бездорожья.

Современные технологии не обошли стороной и мультимедийную систему автомобиля. Tank 500 Hi4-T оборудован новейшими информационно-развлекательными функциями, поддерживающими связь со смартфонами, а также навигационной системой с подробными картами.