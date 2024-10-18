Будет увеличен размер участия госкорпорации "ВЭБ.РФ" в синдицированных займах до 600 миллиардов рублей.

По поручению президента РФ Владимира Путина, будет увеличен объем участия государственной корпорации «ВЭБ.РФ» в синдицированных займах. Новая сумма в 600 миллиардов рублей позволит значительно увеличить общий объем кредитования, который, по прогнозам, достигнет 6 триллионов рублей в приоритетных отраслях экономики. Этот шаг даст возможность крупным проектам получать необходимое финансирование для успешной реализации.

Мишустин отметил, что эти изменения существенно повлияют на развитие таких важных отраслей, как газохимическая промышленность, инфраструктурные проекты, металлургия и другие сферы, которые играют ключевую роль в достижении национальных целей.

Премьер-министр подчеркнул, что крупные инвестиционные проекты, которые финансируются в рамках программы «Фабрика проектного финансирования», способствуют развитию российских регионов. Возведение крупных объектов в различных секторах способствует не только экономическому росту, но и реализации национальных целей, утвержденных главой государства. В конечном итоге это укрепляет позиции России на международной арене и способствует улучшению качества жизни населения.

Программа была разработана Министерством экономического развития совместно с государственной корпорацией «ВЭБ.РФ» и была запущена в 2018 году. «Фабрика проектного финансирования» представляет собой инновационный механизм для привлечения инвестиций в приоритетные отрасли экономики. Программа предполагает выдачу синдицированных кредитов для реализации крупных проектов с минимальной стоимостью от 3 миллиардов рублей.

Уникальность этой программы заключается в том, что кредитование осуществляется сразу несколькими банками и государственной корпорацией «ВЭБ.РФ». Это снижает риски для кредиторов и облегчает процесс финансирования масштабных проектов. Подобный подход способствует привлечению частного капитала в стратегические отрасли, что является ключевым фактором для дальнейшего роста экономики.

Летом 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин предложил последовательное увеличение лимитов «Фабрики проектного финансирования». На первом этапе было решено поднять лимит до 600 миллиардов рублей, что станет важным стимулом для продолжения реализации инвестиционных проектов.

Повышение лимита позволит расширить финансирование проектов, которые направлены на модернизацию инфраструктуры, развитие высокотехнологичных отраслей и поддержку промышленного производства. В условиях глобальных экономических вызовов это поможет России сохранить стабильный экономический рост и укрепить свои позиции на международных рынках.