Оператор карт «Мир» и Системы быстрых платежей (Национальная система платежных карт, НСПК) создал решение, которое позволяет оплачивать покупки с помощью смартфонов на Android и iOS.

Национальная система платежных карт (НСПК) и оператор карт «Мир» представили инновационное решение, которое позволит оплачивать покупки через смартфоны с помощью технологии Bluetooth. Это уникальное предложение, созданное для устройств на Android и iOS, предоставляет новый уровень удобства для пользователей.

По словам генерального директора НСПК Дмитрия Дубынина, недавно представленное решение использует технологию Bluetooth Low Energy (BLE), что делает его отличным от традиционных NFC-платежей. Это первый прототип, разработанный компанией, и он был презентован общественности только накануне.

«Наше решение основано на бесконтактной оплате через Bluetooth в малом радиусе действия по отношению к платежному терминалу», — пояснил Дубынин. Он также отметил, что технология особенно актуальна для айфонов, так как они не поддерживают NFC для сторонних платежных приложений.

Одной из главных целей НСПК является интеграция новой технологии в мобильные приложения банков. Уже более двадцати банков выразили заинтересованность в участии в пилотных проектах по внедрению Bluetooth-платежей. По словам Дубынина, после успешного тестирования система будет передана банкам для дальнейшей интеграции и массового использования.

Новый сервис получил название «Волна» и будет работать как в онлайн, так и в офлайн-режиме. Для его использования понадобятся специальные платежные терминалы, поддерживающие технологию Bluetooth Low Energy.

Одним из ключевых преимуществ «Волны» является возможность оплаты на большем расстоянии от терминала по сравнению с NFC. Это избавляет пользователей от необходимости точно позиционировать смартфон, что значительно упрощает процесс оплаты.