Ранее УАЗ подвергся критике сенатора Совета Федерации России Дмитрия Рогозина.

В пресс-службе Sollers, компании, владеющей УАЗом, сообщили, что введённые санкции создали серьёзные сложности для производства автомобилей. Как оказалось, в 2022 году УАЗ потерял своих ключевых поставщиков, что стало серьёзным ударом для предприятия. Однако компания приняла экстренные меры для того, чтобы найти альтернативные источники комплектующих. Благодаря этому удалось избежать полной остановки производства и сохранить непрерывные поставки техники.

Несмотря на принятые меры, качество автомобилей УАЗ подверглось критике. Сенатор Совета Федерации России Дмитрий Рогозин отметил ряд дефектов, что вызвало резонанс в СМИ. В ответ на это руководство завода провело ряд совещаний и консультаций, направленных на улучшение качества продукции.

Кроме того, сотрудники УАЗа были приглашены на технический семинар, организованный для военных в Запорожской области. В ходе этого мероприятия обсуждались различные усовершенствования конструкции автомобилей, которые помогут повысить надёжность техники в условиях современных боевых задач.

Одной из главных задач, которые сейчас стоят перед УАЗом, является быстрое внедрение новых решений и модификаций в производство. Это позволит улучшить качество автомобилей, особенно их спецверсий, разработанных для нужд армии. Генеральный директор УАЗа Алексей Спирин вместе с Дмитрием Рогозиным обсудили форматы сотрудничества, которые будут способствовать оперативному внедрению наработок и улучшений в производство.

Компания также уделяет особое внимание научно-техническому сотрудничеству с военными подразделениями. Например, ведётся активная работа с отрядом «Барс Сармат», что позволяет учитывать опыт военных при создании новых моделей автомобилей.

С целью дальнейшего повышения уровня надёжности и качества техники, УАЗ планирует проводить регулярные выездные мероприятия с участием своих специалистов. Эти встречи будут способствовать обмену опытом, внедрению новых технических решений и обсуждению актуальных задач, стоящих перед заводом.