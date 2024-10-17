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Разгон М
Российская компания Sitronics Space рассматривает возможность использования ИИ на борту спутников
С помощью ИИ оборудование, установленное на борту космического аппарата, могло бы самостоятельно отбраковывать снимки с дефектами, а также автоматически обнаруживать наземные объекты.

Российская частная компания Sitronics Space активно изучает возможность внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в космические аппараты. Как рассказал Юрий Ильин, директор департамента продуктов и сервисов компании, ИИ на спутниках может существенно повысить эффективность обработки данных. Система искусственного интеллекта, установленная прямо на борту спутника, способна самостоятельно анализировать и отбраковывать снимки, которые содержат дефекты или закрыты облачностью. Кроме того, она может автоматически идентифицировать различные объекты на Земле.

Одним из ключевых преимуществ использования ИИ на спутниках является возможность предоставления пользователю не сырых данных в виде гигабайтов изображений, а уже готового ответа на конкретный запрос. Например, если необходимо найти разлив нефтепродуктов, система сможет предоставить координаты и характеристики инцидента. Это значительно ускоряет процесс получения информации и снижает нагрузку на наземные аналитические системы.

Большие языковые модели (LLM) становятся ещё одним важным трендом в космических технологиях. Эти модели позволяют пользователям получать нужную информацию, не обладая особыми техническими знаниями. С их помощью можно формулировать запросы на естественном языке, а система будет отвечать на них максимально точно и быстро. Это особенно важно для различных сфер, где скорость и точность информации играют решающую роль.

Юрий Ильин также отметил важность увеличения количества космических аппаратов, входящих в состав российской группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Значительный вклад в этот процесс могут внести частные компании, такие как Sitronics Space. Рост количества спутников откроет новые возможности для мониторинга Земли и решения глобальных задач, таких как экологический контроль и обеспечение безопасности.

#ии #спутники #мониторинг #космические технологии #большие языковые модели #обработка данных #частные космические компании #экологический контроль #sitronics space #дистанционное зондирование земли
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