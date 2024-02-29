Компания Honda представила необычный электрический скутер Motocompacto. Он складывается до размеров чемодана и своим появлением обязан мопеду Motocompo, который был очень популярен в Японии в 80-х годах.

На выставке SXSW 2024 Honda впервые представит UNI-ONE в США. Это персональное мобильное устройство использует технологию самобалансировки и управляется совершенно без рук. Датчики в устройстве распознают движения велосипедиста и определяют, намерен ли он оставаться на месте или двигаться в определенном направлении с определенной скоростью.

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Запатентованный компанией колесный механизм приводит в движение персональное мобильное устройство, получившее название Honda Omni Traction Drive System (HOT Drive System). Система разрабатывалась более десяти лет и значительно усовершенствовалась с момента своего первого представления в 2013 году, говорится в пресс-релизе. UNI-ONE использует два блока системы HOT Drive System для обеспечения плавного движения в любом направлении. Максимальная скорость системы, работающей от аккумулятора, составляет 6 км в час. Максимальный вес пользователя составляет 109 кг.

Ранее Honda уже использовала UNI-ONE с дополненной реальностью (AR) для создания игры в Suzuka Circuit Park, где пользователи управляли мобильным устройством с помощью планшета. Теперь компания идет дальше, позволяя пользователям надевать гарнитуры виртуальной реальности (VR) сидя в UNI-ONE. На выставке SXSW 2024 посетители смогут выбрать между симуляцией парения в небе и скольжением по трассе.