Завод Pantex в Техасе приостановил работу в связи с растущим количеством лесных пожаров в регионе. Об этом компания по производству ядерного оружия сообщила в X.

Американский завод по сборке и разборке ядерного оружия Pantex был вынужден закрыться во время недавних бушующих лесных пожаров в Техасе. Во вторник, 27 февраля, завод был закрыт в качестве меры предосторожности, а работники, не являющиеся сотрудниками первой необходимости, были вынуждены эвакуироваться в целях обеспечения своей безопасности.

реклама

По данным издания Bulletin of the Atomic Scientists (The Bulletin), Pantex был открыт в 1975 году и с тех пор является ведущим объектом по созданию и выводу из эксплуатации ядерного оружия. Это один из шести производственных объектов, входящих в состав предприятия по обеспечению ядерной безопасности Национального управления по ядерной безопасности. В настоящее время на заводе ведется полномасштабное производство американских управляемых ядерных гравитационных бомб B61-12 и 455-килограммовых боеголовок W88 Alteration (Alt) 370. Это оружие является частью программ продления срока службы и модернизации ядерного оружия. Для этого на заводе Pantex обрабатывается большое количество урана, плутония, трития и других вредных химических веществ.

Если пожары доберутся до завода, они могут привести к серьезной катастрофе для здоровья, безопасности и экологии. К счастью, благодаря усилиям техасских бригад по локализации лесных пожаров вероятность этого снижается.

Как сообщается в посте компании Pantex, опубликованном на сайте X, благодаря оперативным действиям всех жителей Pantex и производственного офиса NNSA вместе с сотрудниками пожарной службы компании и партнерами по взаимопомощи из соседних общин, огонь не достиг границы завода.

На пресс-конференции во вторник Лаэф Пендерграфт, инженер по ядерной безопасности из производственного офиса Национальной администрации по ядерной безопасности на Pantex, объяснил, что эвакуация была проведена из избытка осторожности. В настоящее время мы реагируем на ситуацию на заводе, но никакого пожара на нашей площадке или на нашей границе нет.

Объект площадью 6,4 тыс. Га расположен в Панхандле штата Техас, примерно в 27 км к северо-востоку от Амарилло. Этот участок находится в непосредственной близости от бушующего пожара площадью 37 тыс. Га. На самом близком расстоянии огонь прожег землю всего в четырех или пяти км к северу от завода Pantex, поясняет The Bulletin. По состоянию на среду, 28 февраля, пожар был локализован лишь на 25%. Хотя персонал уже более или менее вернулся на завод Pantex, за ситуацией внимательно следят.