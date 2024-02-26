На выставке MWC 2024 компания Lenovo показала концепт необычного ноутбука ThinkBook Transparent Display.

Прозрачные телевизионные экраны стали главным событием на выставке Consumer Electronics Show 2024, где Samsung и LG продемонстрировали свои технологии. А на Всемирном мобильном конгрессе (MWC), похоже, компания Lenovo приняла вызов и показала свою инновацию.

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Китайско-американская технологическая компания анонсировала и представила первый в мире прозрачный ноутбук - Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept. Это первый в мире ноутбук с 17,3″ прозрачным дисплеем Micro-LED. Технология обеспечивает беспрепятственный просмотр без границ и прозрачности.

ThinkBook Transparent Display Laptop Concept оснащен плоской сенсорной клавиатурой вместо физических клавиш. Художники могут использовать сенсорный экран как доску для рисования с помощью специального пера. В ноутбуке используется контент, генерируемый искусственным интеллектом (AIGC), позволяющий пользователям взаимодействовать с объектами реального мира. Камера на корпусе ноутбука распознает изображения с помощью искусственного интеллекта (ИИ), а затем отображает их в цифровом виде на экране ноутбука.

«Пользователи могут плавно переключаться между клавиатурой и доской для рисования с помощью поддерживаемого пера, открывая новые уровни творческой эффективности. ИИ в сочетании с прозрачными дисплеями откроет новые способы работы с данными и приложениями, открывая возможности для разработки новых функций и форм-факторов», - заявили в Lenovo.

Технология прозрачных дисплеев пересматривает привычные стандарты дизайна ноутбуков. Они больше не являются концептуальными устройствами. Сначала телевизоры в наших домах, а теперь ноутбуки в наших офисах. Несмотря на то, что технология все еще остается в значительной степени экспериментальной и не доступна для коммерческого использования, существуют технические проблемы, которые необходимо решить, например, сохранить видимость содержимого дисплея, обеспечить прозрачность и эффективно управлять отражениями.





В то время как прозрачный телевизор LG становится непрозрачным по нажатию кнопки, Lenovo, похоже, все еще работает над технологией переключения ноутбука в режим конфиденциальности. Lenovo пока не объявила цену или дату выхода прозрачного ноутбука. ThinkBook Transparent Display Laptop Concept еще не готов к продаже. Компания утверждает, что он представляет собой футуристическую идею для компьютеров, которые объединяют цифровой и физический миры для улучшения пользовательского опыта.