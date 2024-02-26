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elkobitrasz
С затонувшего галеона поднимут сокровища на $20 млрд
Колумбия официально планирует экспедицию по извлечению затонувших сокровищ, оцениваемых в миллиарды долларов, с затонувшего галеона «Сан-Хосе».

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В 1708 году испанский галеон «Сан-Хосе», груженный золотом, серебром и драгоценными камнями, был потоплен к югу от колумбийского побережья эскадрой британского Королевского флота. Спустя 316 лет колумбийское правительство планирует поднять затонувшие сокровища, стоимость которых оценивается в миллиарды долларов.

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23 февраля 2024 года было объявлено о планах глубоководной экспедиции, которая должна исследовать затонувшее судно и подтвердить наличие предполагаемых затонувших ценностей. Первым делом экспедиция проведет научные исследования, чтобы определить, какие части затонувшего корабля, находящегося на глубине 600 м, могут быть извлечены, сообщает издание Associated Press.

Колумбия обнаружила галеон в 2015 году, но его точное местоположение сейчас является государственной тайной из-за юридических и дипломатических споров. В 2024 году правительство планирует инвестировать $4,5 млн в исследование затонувшего 62-пушечного трехмачтового галеона, который попал в засаду, направляясь в Картахену, Колумбия.

На симпозиуме, посвященном галеону, который проходил в Картахене, генеральный директор Колумбийского института археологии и истории (ICANH) Альхена Кайседо Фернандес заявила, что на первом этапе исследований колумбийское правительство не планирует сотрудничать с частными компаниями.

Начало экспедиции запланировано на весенний сезон, в зависимости от погодных условий. По словам контр-адмирала Германа Леона Ринкона, океанографа и члена военно-морского флота, экспедиция включает в себя погружение роботизированного оборудования, соединенного с военным кораблем. С помощью камер они будут документировать движения робота и вести подробную запись его местоположения в связи со спутником, находящимся на геостационарной орбите.


В 2021 году Колумбия приобрела дистанционно управляемый подводный аппарат (ROV), способный погружаться на глубину до 1,5 тыс. м. Предполагается, что этот подводный аппарат станет авангардом первоначальных исследований затонувшего корабля.

Археолог Карлос Рейна Мартинес, возглавляющий группу по изучению подводного культурного наследия в ICANH, заявил, что целью операции является обнаружение повседневной жизни, грузов, артиллерии и товаров колониальной эпохи в Америке. Команда стремится понять, какой была жизнь 600 человек, находившихся на борту затонувшего судна, и провести тщательное исследование артефактов, найденных на месте.

Министр культуры Колумбии Давид Корреа сообщил о том, что пришло время заявить о своих правах на элементы наследия, за которые следует ценить останки галеона. Ценность затонувшего судна является патримониальной, а не денежной. История - это сокровище!

Право собственности на затонувшие сокровища корабля оспаривается в ходе судебных разбирательств в Соединенных Штатах, Колумбии и Испании. Правительство Колумбии объявило о начале арбитражного разбирательства с группой американских инвесторов Sea Search Armada по поводу экономических прав на Сан-Хосе. Компания требует $10 млрд, что эквивалентно 50% от сокровищницы, которую, как они утверждают, обнаружили в 1982 году.

Считается, что на корабле находится 11 млн золотых и серебряных монет, изумрудов и других ценных грузов из колоний, контролируемых Испанией. Если его удастся обнаружить, то его стоимость может составить миллиарды долларов.

#сша #испания #elkobitrasz #колумбия #экспедиция #галеон #«сан-хосе» #сокровища
Источник: cbsnews.com
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