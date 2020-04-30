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Современные ПК призваны сделать нашу жизнь более удобной, стать надёжным инструментом для работы и творчества или хорошим средством для проведения досуга. Однако, как в случае с любой другой техникой всегда возможна поломка отдельных элементов и особенно чувствительным моментом может стать выход из строя носителя информации.

Очень неприятной является ситуация, когда важная для пользователя информация находилась в единственном экземпляре на носителе, который совершенно внезапно утратил свою работоспособность. Если в случае с HDD процесс “смерти” носителя обычно не бывает внезапным и сопровождается комплексом тревожных признаков, обнаружив которые можно своевременно спасти данные, то в случае с SSD смерть может быть совершенно внезапной и практически мгновенной, а восстановление потерянной информации делом трудоёмким и часто безнадёжным.

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Сегодня у меня в распоряжении оказались два таких умерших носителя. Первый это SATA SSD формата M2, Transcend объёмом 128 ГБ, второй китайский ноунейм формата M2 интерфейсом подключения NVMe pci-e 2 линии и объёмом 256 ГБ.

Оба носителя на момент смерти выполняли роль системного диска. Transcend проработал 9 месяцев без каких бы то ни было проблем, никакой информации предвещающей его скорую гибель программы диагностики не выдавали. Смерть наступила в процессе интернет сёрфинга. Внезапно всё начало сильно тормозить после чего система полностью зависла. При перезагрузке диск уже не был виден даже на уровне BIOS, однако, процесс загрузки, начиная с самого первого этапа, происходил при очень сильном подтормаживании. Это же подтормаживание сохранялось при попытке запуска системы с другого физического диска. Так продолжалось какое-то время, но потом прекратилось, SSD окончательно умер и на процесс загрузки системы влиять перестал.

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Китайский ноунейм проработал около 4 месяцев и умер при похожих обстоятельствах, отличие заключалось в том, что диск просто сразу перестал определяться и никакого влияния на загрузку ПК не оказывал.

К счастью никакой важной информации данные носители не содержали, однако теперь они превратились просто в бесполезный мусор, который практически невозможно починить и это обстоятельство открывает широкие возможности для самых беспощадных экспериментов.

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Довольно общеизвестным фактом является протекание процессов самовосстановления внутри повреждённых электронных компонентов. Этот процесс происходит медленно и далеко не всегда приводит к возвращению работоспособности устройства.

Данный процесс можно несколько ускорить, проведя процесс температурной обработки. Применение данного метода к SSD носителям довольно спорно. Можно рассчитывать на некий положительный результат в случае, если повреждён именно контроллер, для ячеек памяти длительная температурная обработка может оказать резко отрицательный результат, привести к потере информации или потери работоспособности. Однако теперь мы предполагаем гибель контроллера, и так как терять в данной ситуации совершенно нечего попробуем применить данный метод.

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Первый этап

Действуем предельно осторожно и помещаем оба SSD в сушильный шкаф при температуре 120°С на два часа.

















После завершения процесса достаём SSD и подключаем к ПК используя соответствующий M2 слот платы.

Китаец мёртв и не подаёт признаком жизни, в BIOS он так и не определяется и никакого влияния на работу ПК не оказывает.

Однако при установке Transcend опять возникло явление сильного подтормаживания при загрузке системы с другого физического носителя. Получается, мы несколько вернулись обратно, и SSD начал подавать какие-то признаки жизни.





Второй этап

Увеличиваем температуру и время экспозиции. Теперь образцы отправляются в сушильный шкаф на 4 часа при температуре 160°С.

Начинаем с Trancend, вставляем его в слот и видим, что совершенно ничего не изменилось, система также подтормаживает при загрузке, и диск также не обнаруживается в BIOS.

Без особой надежды вставляем китайца и вуаля, диск вдруг обнаруживается ПК. Правда при этом называется иначе, SSD совершенно забыл о своём гордом китайском происхождении.





Теперь пытаемся начать работу с диском используя программу Acronis Disk Director 12.5













Диск с изначальным объёмом 256 ГБ теперь определяется как не инициализированный диск объёмом всего 2 ГБ. Нельзя назвать это успехом, но результат интересный. Однако уже понятно, что о восстановлении потерянной информации подобным образом не может быть и речи.

Попытка инициализировать диск как GPT с треском проваливается, однако то же самое в формате MBR получается. Теперь пытаемся создать диск, заняв весь доступный объём с тем, чтобы проверить скорость и надёжность работы доступного объёма памяти.

















Однако к большому сожалению попытка создать диск с файловой системой NTFS проваливается. Попытка использовать другие файловые системы так же терпит неудачу. Также неудачными оказываются попытки создать диск занимающий часть из доступного объёма. После перезагрузки ПК диск в BBIOS уже не определяется, однако если компьютер выключить и снова включить, то он появляется вновь с тем же самым объёмом и также не инициализированном состояние.

Пробуем применить для работы с диском другую утилиту.

На этот раз создать диск удаётся, так что его даже видит проводник Windows, однако опять воспользоваться объёмом диска невозможно









Windows не может выполнить его форматирование, положительный результат не достигнут.





Третий этап

Попробуем выяснить сможет ли как-то изменить ситуацию более длительная температурная обработка, поэтому отправляем оба накопителя в сушильный шкаф при температуре 160°С на 48 часов.





В результате длительной температурной обработки оба накопителя меняют свой цвет.

















Однако их последующее тестирование показывает, что ситуация, возникшая после второго этапа, совершенно никак не изменилась, что говорит о том, что для восстановления свойств нет необходимости в очень длительном процессе термообработки и все возможности по саморегенерации устройств были достигнуты ещё на этапе 2.





Выводы

1. Частичное самовосстановление работоспособности SSD в ходе его нагрева возможно, однако вероятность успеха крайне мала, при этом о восстановлении находящейся на SSD информации не может быть и речи.

2. Низкотемпературная обработка неэффективна, по крайней мере, на протяжении небольшого промежутка времени, для активизации процесса самовосстановление необходимо преодолеть определённый порог минимальной температуры.

3. Максимальная эффективность самовосстановления устройства достигается уже после нескольких часов температурной обработки, очень длительная термообработка не оказывает дополнительного влияния на данный процесс.