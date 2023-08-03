За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Я - накопитель вкладок. Я из тех, у кого в любой момент времени открыты сотни вкладок (знаю, это проблема). Это делает меня последним человеком, которому, как вы думаете, понравится такой браузер, как Arc. Этот инновационный браузер хранит вкладки в боковой панели и автоматически архивирует их, если они не использовались в течение 24 часов. Для вас это может показаться удобным, но меня мысль о том, что все мои драгоценные вкладки исчезнут в архиве, заставляет испытывать сильное беспокойство. Тем не менее, мне захотелось посмотреть, что за шум поднялся вокруг Arc. Он находится в бета-версии уже больше года, но появился, щурясь от солнечного света, в начале этой недели. Она обрела верных поклонников среди определенных слоев сообщества энтузиастов Mac (скоро появится версия для Windows). Сможет ли он оправдать все ожидания и стать одним из лучших веб-браузеров в мире?

Вкладки организованы по-другому

В Arc реализован режим Split View, позволяющий просматривать несколько вкладок рядом друг с другом.

реклама

Прежде чем перейти к функции, которая покорила меня, я должен более подробно остановиться на вопросе вкладок. Это самая примечательная особенность Arc, хотя вертикальные вкладки появились недавно благодаря опции в Microsoft Edge. Как и Edge, Arc построен на фреймворке Chromium, но вы, скорее всего, об этом не догадаетесь. Как по внешнему виду, так и по работе он на миллион миль отличается от Google Chrome. Тем не менее, он работает с обширной библиотекой расширений Chrome (включая последние ChatGPT), так что вы не прогадаете. Вместо верхней панели вкладок вкладки хранятся в боковой панели. Вы можете закрепить вкладки в верхней части боковой панели, и это спасет их от отправки в огненную дыру архивной памяти, когда придет время. Их все еще можно вернуть из небытия, но Arc не делает этого легко - специально. Вы можете отложить архивацию на срок до 30 дней, но полностью отключить ее, к моему огорчению, нельзя.

Ниже прикрепленных вкладок находятся неприкрепленные вкладки. В самом низу боковой панели находится кнопка +, которая используется для загрузки всевозможных умных идей, от Пространств и папок-закладок до Мольбертов и Бустов (о них мы поговорим позже).

Во-первых, Пробелы. Они чем-то напоминают группы вкладок в Safari, только сделаны более интуитивно понятным способом. Вы можете создать пространства для вкладок, посвященных работе, планированию отпуска и т.д., и хранить их отдельно. Вместо того чтобы щелкать мышью между группами, как в Safari, Arc позволяет просто провести пальцем влево или вправо. Это очень интуитивно понятно. Пространства можно переименовывать, менять их значки, а если у вас нет трекпада, то перемещаться между ними можно, нажимая на значки в нижней части боковой панели.

Функция Breathe Easel-y

реклама

С помощью ластиков можно прикреплять фрагменты веб-сайтов, которые могут обновляться и с которыми можно взаимодействовать.

Но единственная функция, которая действительно поразила меня, называется Easels. Считайте, что это доски настроения, подобные Pinterest, на которых можно сохранять изображения и видео, писать заметки, рисовать картинки и т. д. Вы нажимаете кнопку Site Control Center в строке URL, и по мере перемещения указателя мыши по веб-странице появляются поля, выделяющие именно то, что будет сохранено в Easel. Просто щелкните мышью, чтобы сохранить выбранный элемент.

Однако Easel - это не просто хранилище идей. Любой элемент, сохраненный в нем, может иметь живое и статическое состояние, и все живое будет постоянно обновляться. Так, например, можно сохранить в Easel прогноз погоды, чтобы всегда знать, какая погода ожидается в выбранном вами пункте назначения. Или можно сохранить блок конвертации для расчетов, которые необходимо регулярно выполнять, например, для расчета обмена валют или пересчета измерений. Вы можете взаимодействовать с любым живым элементом - они предназначены не только для пассивного потребления, - например, ввести данные о своем рейсе и изменить их позднее, чтобы получить обновленные цены. Это означает, что при достаточной организации и продуманности Easels можно превратить в мощные информационные панели. Эта функция не похожа ни на одну из тех, что я видел в других браузерах, и я могу с уверенностью сказать, что буду использовать ее на постоянной основе.

Новые трюки

Arc обещает новый способ просмотра Интернета, и во многих отношениях он его реализует.

реклама

Arc полон других умных трюков и идей. Нажатие Control-Tab позволяет переходить между вкладками так же, как Command-Tab - между приложениями. Вы можете соединить две вкладки рядом, как в режиме Split View от Apple. Нажав Command-Option-N в любом приложении, можно вызвать миниатюрный браузер Arc для быстрого поиска информации в Интернете. Можно даже изменить шрифты, цвета и внешний вид веб-страницы с помощью Boosts, что позволяет переделать сайт по своему вкусу.

Мне особенно нравится панель команд, которая запускается с помощью Command-T. Откть новую вкладку, загрузить расширения или настроить параметры приложения - все это можно сделать в одном месте, что значительно экономит время. Благодаря этим и другим нововведениям становится ясно, что долгий период становления Arc пошел ему на пользу.

Достаточно ли этого, чтобы склонить меня к переходу на Firefox? Arc делает все правильно, но ответ на этот вопрос зависит от того, смогу ли я наконец очистить свой безумный бэкграунд, состоящий из сотен вкладок.