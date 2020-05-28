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Названы лучшие процессоры для игрового компьютера, рабочей станции и разгона по версии Gamers Nexus

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Названы лучшие процессоры для игрового компьютера, рабочей станции и разгона по версии Gamers Nexus. Если вы все еще не определились, какой процессор будет сердцем вашего компьютера для игр, оверклокинга или работы, иностранный ресурс Gamers Nexus предлагает вам лучшие решения.

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Лучший процессор для игрового компьютера по версии Gamers Nexus - Intel Core i5-10600K

Intel Core i5-10600K - это то, что Gamers Nexus считает «Лучшим для игр», несмотря на 10900K с более высокой производительностью. У Gamers Nexus есть веские причины так полагать, первая из которых заключается в том, что Intel Core i5-10600K может достичь уровня производительности 10900K при разгоне, особенно если учесть то, что видеокарта будет являться узким местом во многих играх.

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Intel Core i5-10600K - это настоящий скачок для Intel, которая уже на несколько поколений застряла на непродаваемых процессорах i5. Gamers Nexus полагает, что этот продукт лучший из линейки i5 и является наиболее привлекательной покупкой для тех, кто сильно сконцентрирован на игровой производительности, возможно, даже с небольшим, не ежедневным фокусом на рендеринге видео, 3D-моделировании или подобном. Хотя Ryzen 5 3600 достаточно для игры, но если вы действительно думаете только об играх и не используете приложения для рабочих станций, 10600K имеет смысл рассматривать к покупке.

Лучший бюджетный процессор для игрового компьютера по версии Gamers Nexus - AMD Ryzen 3 3300X

Этот процессор с ценой MSRP в 120 долларов способен достичь 80-85% производительности процессоров более высокого уровня в большинстве игр. Это значительно лучше, чем Ryzen 3 3100, благодаря конфигурации 4 + 0 CCX, а не конфигурации 2 + 2 CCX 3100, где задержка  между CCX влияет на производительность.

Лучший процессор за свои деньги по версии Gamers Nexus - AMD Ryzen 5 3600

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Gamers Nexus удостоили AMD Ryzen 5 3600 этой же награды среди лучших процессоров 2019 года, которые зарубежный ресурс опубликовали под конец прошлого года. R5 3600 сохраняет этот титул даже под прямым огнем нового i5 10600K, с ключевым отличием в том, что 3600 в 2020 году несколько обесценились в игровых системах среднего уровня. AMD Ryzen 5 3600 по-прежнему сохраняет свои ценовые преимущества, универсальность в производственных и игровых приложениях и сохраняет среднее преимущество в таких приложениях, как Blender, Premiere, V-Ray и аналогичных.

Лучший процессор для бюджетной рабочей станции по версии Gamers Nexus - AMD Ryzen 9 3950X

Следующая категория - лучшая продукция для малого бизнеса и любителей, которую Gamers Nexus отдали в прошлом году на AMD R9 3950X . В свете текущих релизов это не изменилось. Threadripper по-прежнему представляет ценность для пользователей рабочих станций высокого класса, но для людей, которые могут быть художниками-любителями, редакторами или программистами, или, возможно, владельцами малых предприятий, 3950X оправдан как инструмент, позволяющий лучше зарабатывать на работе.

Лучший процессор для высокопроизводительной  рабочей станции по версии Gamers Nexus - AMD Threadripper 3990X

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С точки зрения наилучшей общей стоимости для производственной машины, 3970X, вероятно, имеет больше смысла, но 3990X действительно считается лучшим в самом прямом смысле этого слова. В Blender 3990X удерживает значительное преимущество даже над 3970X. Но он не так хорош в Premiere, где ядра не полностью задействованы, и поэтому не будет хорошим выбором для машины под редактирование видео. Он также несколько урезан в производительности при тестировании на сжатие и декомпрессию, где от 3990X требуется больше пропускной способности памяти, чтобы полностью использовать его ядра. Однако центральный процессор напрямую выигрывает в таких приложениях, как V-Ray от Chaos Group, в компиляции кода с помощью Chromium и некоторых других тестах.

Лучший процессор для разгона по версии Gamers Nexus - Intel Core i9-10900K

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Intel Core i9-10900K получает титул "Лучшее решение для разгона". Платформа Intel Z490 обладает сумасшедшим разгонным потенциалом. Многие западные эксперты, в том числе и Gamers Nexus считают данную платформу самой легкой для освоения разгона, и разгон на ней самый масштабируемый для пользователя. Вам не нужно быть профессионалом, чтобы разгонять на плате Z490. Если вы хотите что-то хорошее из коробки, но которое можно рассматривать как проект для постепенного разгона в выходные дни, Gamers Nexus настоятельно рекомендует Intel i9-10900K и плату Z490 с ним.

Бонус: худший процессор для покупки в 2020 году по версии Gamers Nexus - Intel Core i7-10700K / i5-10400

Тут все просто для работы лучше Ryzen 9 3900, а для игр I5 10600K. В итоге покупка процессоров Intel Core i7-10700K и i5-10400 является полностью бессмысленной.

Таково было мнение Gamers Nexus. Результаты данного топа рекомендуется обсудить в комментариях.

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Названы лучшие процессоры для игрового компьютера, рабочей станции и разгона по версии Gamers Nexus
1injener
13:38
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