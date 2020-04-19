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Эксперты из редакции IGN выбрали лучшие SSD для покупки в 2020 году

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Эксперты популярного зарубежного сайта IGN - редактор Кевин Ли и постоянный автор Марк Кнапп опубликовали материал, в котором выбрали лучшие SSD для покупки в 2020 году. Причем, они не сделали типичный "топ", расположив твердотельные накопители от лучшего к худшему. Редакция сайта выбрала 9 самых лучших из лучших SSD из разных категорий. Кевин Ли и Марк Кнапп подобрали лучшие SSD на любой кошелек и любые потребности.

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Давайте же взглянем на то, какую подборку опубликовали на зарубежном ресурсе.

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Звание "лучшего SSD" заслужил Samsung 860 EVO. Редакция сайта похвалила этот SSD за надежность, приемлемую цену за приличный объем хранилища и высокую скорость передачи данных из интерфейса SATA III (550 МБ/с чтение и 520 МБ/с запись).

"Лучший бюджетный SSD" - таким именем  редакция нарекла Crucial MX500, за то, что данный твердотельный накопитель гораздо быстрее более дорогих собратьев (560 МБ/с чтение и 510 МБ/с запись) и при этом славится высоким уровнем надежности.

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Редакция IGN уже выделила отдельный класс "игровых SSD". И лучшим в этой категории признала WD Black SN750, потому что это надежный, бюджетный и сверхбыстрый (3470 МБ/с чтение и 3000 МБ/с запись) NVMe-накопитель, который может "потягаться" с флагманским Samsung 970 Pro.

Adata XPG SX8200 Pro признан редакцией как "лучший загрузочный SSD". Отлично подойдет под Windows или любую другую операционную систему, ведь скоростные показатели у него в норме (3500 МБ/с чтение и 3000 МБ/с запись) . Видимо, редакция сайта посчитала этот NVMe накопитель лучшим благодаря его весьма привлекательной цене.

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Звания "лучшего NVMe SSD" удостоился Samsung 970 Evo Plus. Редакция сайта посчитала этот накопитель "королем NVMe" и заявила, что данный SSD обладает наивысшими скоростными показателями (3500 МБ/с чтение и 3300 МБ/с запись).

"Медаль" как "лучший M.2" заслужил Corsair Force Series MP510. Данный M.2 накопитель западные эксперты похвалили за отличный ценник и внушительный объем. Скорости у M.2 от Corsair внушительные, но не самые быстрые (3480 МБ/с чтение и 2700 МБ/с запись).

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"Лучшим PCIe 4.0 SSD" нарекли Gigabyte Aorus NVMe Gen4 SSD. Редакция IGN похвалила данного представителя PCIe 4.0 SSD за самые высокие скорости (5000 МБ/с чтение и 4400 МБ/с запись). Также Gigabyte Aorus NVMe Gen4 SSD может похвастаться приемлемым ценником и собственным радиатором.

Samsung 860 QVO был признан "лучшим SATA SSD". Зарубежный сайт рекомендует этот SSD для тех, кто ограничен в средствах, но ищет неплохое хранилище, избегая устаревших HDD. Скоростные показатели у SSD в полном порядке (550 МБ/с чтение и 520 МБ/с запись).

И особую "медаль" от сайта заслужил Samsung X5 Portable SSD, как "лучший внешний SSD". Это портативный NVMe накопитель, подключаемый через Thunderbolt 3, что обеспечивает ему весьма впечатляющие скорости работы (2800 МБ/с чтение и 2100 МБ/с запись). Эксперты IGN рекомендуют использовать этот накопитель с игровыми ноутбуками.

И если вы задумали собирать игровой ПК, то советую вам для начала ознакомиться с грядущими материнскими платами как для новых процессоров AMD, так и для решений от Intel.

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