Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Эксперты популярного зарубежного сайта IGN - редактор Кевин Ли и постоянный автор Марк Кнапп опубликовали материал, в котором выбрали лучшие SSD для покупки в 2020 году. Причем, они не сделали типичный "топ", расположив твердотельные накопители от лучшего к худшему. Редакция сайта выбрала 9 самых лучших из лучших SSD из разных категорий. Кевин Ли и Марк Кнапп подобрали лучшие SSD на любой кошелек и любые потребности.

реклама

Давайте же взглянем на то, какую подборку опубликовали на зарубежном ресурсе.

реклама

Звание "лучшего SSD" заслужил Samsung 860 EVO. Редакция сайта похвалила этот SSD за надежность, приемлемую цену за приличный объем хранилища и высокую скорость передачи данных из интерфейса SATA III (550 МБ/с чтение и 520 МБ/с запись).

"Лучший бюджетный SSD" - таким именем редакция нарекла Crucial MX500, за то, что данный твердотельный накопитель гораздо быстрее более дорогих собратьев (560 МБ/с чтение и 510 МБ/с запись) и при этом славится высоким уровнем надежности.

реклама

Редакция IGN уже выделила отдельный класс "игровых SSD". И лучшим в этой категории признала WD Black SN750, потому что это надежный, бюджетный и сверхбыстрый (3470 МБ/с чтение и 3000 МБ/с запись) NVMe-накопитель, который может "потягаться" с флагманским Samsung 970 Pro.

Adata XPG SX8200 Pro признан редакцией как "лучший загрузочный SSD". Отлично подойдет под Windows или любую другую операционную систему, ведь скоростные показатели у него в норме (3500 МБ/с чтение и 3000 МБ/с запись) . Видимо, редакция сайта посчитала этот NVMe накопитель лучшим благодаря его весьма привлекательной цене.

реклама

Звания "лучшего NVMe SSD" удостоился Samsung 970 Evo Plus. Редакция сайта посчитала этот накопитель "королем NVMe" и заявила, что данный SSD обладает наивысшими скоростными показателями (3500 МБ/с чтение и 3300 МБ/с запись).

"Медаль" как "лучший M.2" заслужил Corsair Force Series MP510. Данный M.2 накопитель западные эксперты похвалили за отличный ценник и внушительный объем. Скорости у M.2 от Corsair внушительные, но не самые быстрые (3480 МБ/с чтение и 2700 МБ/с запись).

реклама

"Лучшим PCIe 4.0 SSD" нарекли Gigabyte Aorus NVMe Gen4 SSD. Редакция IGN похвалила данного представителя PCIe 4.0 SSD за самые высокие скорости (5000 МБ/с чтение и 4400 МБ/с запись). Также Gigabyte Aorus NVMe Gen4 SSD может похвастаться приемлемым ценником и собственным радиатором.

Samsung 860 QVO был признан "лучшим SATA SSD". Зарубежный сайт рекомендует этот SSD для тех, кто ограничен в средствах, но ищет неплохое хранилище, избегая устаревших HDD. Скоростные показатели у SSD в полном порядке (550 МБ/с чтение и 520 МБ/с запись).

И особую "медаль" от сайта заслужил Samsung X5 Portable SSD, как "лучший внешний SSD". Это портативный NVMe накопитель, подключаемый через Thunderbolt 3, что обеспечивает ему весьма впечатляющие скорости работы (2800 МБ/с чтение и 2100 МБ/с запись). Эксперты IGN рекомендуют использовать этот накопитель с игровыми ноутбуками.

И если вы задумали собирать игровой ПК, то советую вам для начала ознакомиться с грядущими материнскими платами как для новых процессоров AMD, так и для решений от Intel.