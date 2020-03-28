Праздник самоизоляции - более 50 игр, а также множество премиального контента раздают бесплатно
Итак, я понимаю, на сколько наши читатели ценят свое время, поэтому без лишних слов давайте непременно перейдем к сводке из всех бесплатных проектов, доступных каждому уже в эти выходные:
Steam
реклама
Итак, в новости о шести временно бесплатных играх и известии о 45 дополнительных бесплатных играх я уже успел вас оповестить и не вижу смысла писать об одном и том же, если кто-то пропустил вчерашние известия из серии "Праздник самоизоляции", то советую ознакомиться с предыдущими списками игр. Из того, что не вошло в предыдущие вести: вы можете также забрать бесплатно пакет DLC для уже бесплатной игры Mobile Astro. Название пакета дополнений - Mobile Astro EX Pack.
рекламаТакже Steam объявил "бесплатные выходные" в таких замечательных играх как Kerbal Space Program, Cities: Skylines, если игры вам понравятся, вы можете их купить по очень большой скидке.
Uplay
В цифровом магазине от Ubisoft у вас все еще есть время до 16:00 28 марта забрать Child of Light. Осталось совсем мало времени, поэтому поторопитесь добавить игру к себе на аккаунт!
реклама
Epic Games Store
рекламаВ магазин создателей легендарного Fortnite в данный момент сразу четыре игры доступно бесплатно и еще две игры станут бесплатными на следующей неделе.
Сейчас у вас есть возможность забрать такие крутые проекты как World War Z, Drawful 2, Figment и Tormenator x Punisher. Совсем скоро станут доступны такие игры как Gone Home и Hob.
реклама
Также в EGS прямо сейчас доступна игра Paladins с дополнительными бесплатными "плюшками".
Google Play
Компания гугл также устроила праздник для всех мобильных геймеров. Сейчас для мобильных телефонов на базе Android доступны такие игры как Lara Croft GO и Monument Valley 2. Обе игры являются "выбором редакции", поэтому мобильные геймеры также должны остаться довольны.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила