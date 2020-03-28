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Праздник самоизоляции - более 50 игр, а также множество премиального контента раздают бесплатно

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Итак, я понимаю, на сколько наши читатели ценят свое время, поэтому без лишних слов давайте непременно перейдем к сводке из всех бесплатных проектов, доступных каждому уже в эти выходные:

Steam

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Итак, в новости о шести временно бесплатных играх и известии о 45 дополнительных бесплатных играх я уже успел вас оповестить и не вижу смысла писать об одном и том же, если кто-то пропустил вчерашние известия из серии "Праздник самоизоляции", то советую ознакомиться с предыдущими списками игр. Из того, что не вошло в предыдущие вести: вы можете также забрать бесплатно пакет DLC для уже бесплатной игры Mobile Astro. Название пакета дополнений - Mobile Astro EX Pack.

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Также Steam объявил "бесплатные выходные" в таких замечательных  играх как Kerbal Space Program, Cities: Skylines, если игры вам понравятся, вы можете их купить по очень большой скидке.

Uplay

В цифровом магазине от Ubisoft у вас все еще есть время до 16:00 28 марта забрать Child of Light. Осталось совсем мало времени, поэтому поторопитесь добавить игру к себе на аккаунт!

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Epic Games Store

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В магазин создателей легендарного Fortnite в данный момент сразу четыре игры доступно бесплатно и еще две игры станут бесплатными на следующей неделе. 

Сейчас у вас есть возможность забрать такие крутые проекты как World War Z, Drawful 2, Figment и Tormenator x Punisher. Совсем скоро станут доступны такие игры как Gone Home и Hob

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Также в EGS прямо сейчас доступна игра Paladins с дополнительными бесплатными "плюшками".

Google Play

Компания гугл также устроила праздник для всех мобильных геймеров. Сейчас для мобильных телефонов на базе Android доступны такие игры как Lara Croft GO и Monument Valley 2. Обе игры являются "выбором редакции", поэтому мобильные геймеры также должны остаться довольны.


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Me4tatelI&gt;
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Yolanda Tarska
15:29
Лучше на встройке сидеть, она хотя бы нормальные драйвера имеет, ускоряет Youtube, поддерживает современные стандарты, нет багов и всё поддерживается.
Продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Ampere сдвигаются на конец 2020 года
Me4tatelI&gt;
15:27
зачем? для страданий на домашнем пк есть дистрибутивы linux)) и x86 кстати образы android были и есть (ну по крайне мере для тестирования в эмуляторе intel x86 как платформа есть)
Китай переходит на отечественную операционную систему и собственные процессоры – начался массовый отказ от американских технологий
Dark_Cloud
15:24
Вы хоть понимаете, что встретить ошибку, которая выявляется в процессе использования, собрать багрепорты и исправить - это простительно, а сломать то, что прекрасно работало в предыдущих драйверах, и ...
Вылетов больше не будет: NVIDIA выпустила Hotfix для драйверов 445.75
A_K_
15:23
Сижу на 8600GT 256Mb. Для не игр хватает.
Продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Ampere сдвигаются на конец 2020 года
Сверхчеловек
15:21
Администрация заблокируйте пожалуйста навсегда неадеквата с ником Nika_Life (посмотрите его твиттер).
Праздник самоизоляции - более 50 игр, а также множество премиального контента раздают бесплатно
Эдуард Многочленов
15:19
сижу на гт8800 ровно
Продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Ampere сдвигаются на конец 2020 года
Nika_Life
15:17
С порнохаб найопка. Там неделлю бессплатно, а потом $35 неделля.
Праздник самоизоляции - более 50 игр, а также множество премиального контента раздают бесплатно
Сверхчеловек
15:15
уВася научись различать рекламу от новости.
Праздник самоизоляции - более 50 игр, а также множество премиального контента раздают бесплатно
Сверхчеловек
15:14
Порнохабу уважуха. Хоть люди стресс снимут безопасно для всех.
Праздник самоизоляции - более 50 игр, а также множество премиального контента раздают бесплатно
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