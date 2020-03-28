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Итак, я понимаю, на сколько наши читатели ценят свое время, поэтому без лишних слов давайте непременно перейдем к сводке из всех бесплатных проектов, доступных каждому уже в эти выходные:

Steam

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Итак, в новости о шести временно бесплатных играх и известии о 45 дополнительных бесплатных играх я уже успел вас оповестить и не вижу смысла писать об одном и том же, если кто-то пропустил вчерашние известия из серии "Праздник самоизоляции", то советую ознакомиться с предыдущими списками игр. Из того, что не вошло в предыдущие вести: вы можете также забрать бесплатно пакет DLC для уже бесплатной игры Mobile Astro. Название пакета дополнений - Mobile Astro EX Pack .

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Kerbal Space Program, Cities: Skylines

к

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Uplay

Также Steam объявил "бесплатные выходные" в таких замечательных играх как, если игры вам понравятся, вы можете их

В цифровом магазине от Ubisoft у вас все еще есть время до 16:00 28 марта забрать Child of Light . Осталось совсем мало времени, поэтому поторопитесь добавить игру к себе на аккаунт!

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Epic Games Store

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В магазин создателей легендарного Fortnite в данный момент сразу четыре игры доступно бесплатно и еще две игры станут бесплатными на следующей неделе.

Сейчас у вас есть возможность забрать такие крутые проекты как World War Z, Drawful 2, Figment и Tormenator x Punisher . Совсем скоро станут доступны такие игры как Gone Home и Hob .

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Также в EGS прямо сейчас доступна игра Paladins с дополнительными бесплатными "плюшками".

Google Play

Компания гугл также устроила праздник для всех мобильных геймеров. Сейчас для мобильных телефонов на базе Android доступны такие игры как Lara Croft GO и Monument Valley 2 . Обе игры являются "выбором редакции", поэтому мобильные геймеры также должны остаться довольны.



