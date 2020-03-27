Праздник самоизоляции - Steam раздает сразу 6 игр бесплатно
Не успели мы пройти прошлые подарки от всеми любимой лавочки дядюшки Габена, как он решает просто "закидать нас халявой", чтобы мы уж точно не выходили из наших домов в ближайшие недели.
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Итак, вот тот самый список игр, которые в данный момент в Steam можно забрать бесплатно:
рекламаBetween Two Castles - Digital Edition
Simple Story - Alex
рекламаProject Mercury
200% Mixed Juice!
реклама100% Orange Juice
Acceleration of SUGURI 2
Between Two Castles - Digital Edition
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Жанр: стратегия, настольная игра.
На игру написано 52 обзора, 57% из которых положительные. Игроки отмечают "сломанное" обучение и возможность поиграть с друзьями по сети. Также пользователи отмечают, что для запуска Between Two Castles - Digital Edition требуется установка VC Redist x86, потому что в данный момент у игры есть проблемы, которые в скором времени разработчик сможет исправить.
Simple Story - Alex
Жанр: приключения, казуальная игра.
На игру написано 151 обзора, 62% из которых положительные. Игроки отмечают, что история, рассказанная в игре, всего на 30 минут, что позволяет с легкостью "нафармить" ачивки для идеальной игры.
Project Mercury
Жанр: платформер, ретро.
На игру написано 63 обзора, 57% из которых положительные. Игроки отмечают легкий фарм достижений, а также стильную визуализацию как проекта, так и иконок достижений.
200% Mixed Juice!
Жанр: ролевая игра, приключения.
На игру написано 371 обзор, 81% из которых положительные. Игроки отмечают схожесть игры с Naga Libre для SNES ( Super Nintendo Entertainment System).
100% Orange Juice
Жанр: аниме, настольная игра.
На игру написано 393 обзор, 93% из которых положительные. По мнению игроков, это лучшая настольная игра на просторах всего Steam, которая дарит отличную возможность провести вечер с друзьями за партейкой, если, конечно, вы хорошо знаете английский, китайский, испанский или любой другой язык, на который была переведена эта игра, так как русификация у 100% Orange Juice отсутствует.
Acceleration of SUGURI 2
Жанр: аниме, экшен.
На игру написано 428 обзор, 78% из которых положительные. По мнению игроков, Acceleration of SUGURI 2 обладает весьма неплохим лором, простеньким геймлпеем и хорошим музыкальным сопровождением. Но также отмечается высокий порог вхождения.
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