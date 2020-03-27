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Праздник самоизоляции продолжается - Steam раздает еще 45 игр бесплатно

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По всей видимости, добрый дядюшка Гейб "обезумел" от своей доброты к геймерам и дарит еще 45 игр (помимо тех, о которых я писал ранее) всем пользователям Steam, в которые входят такие проекты как:

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HELLION

UNI (сборник из сорока мини-игр)

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The Deed

Martian Law

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Barro

GOAT OF DUTY

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HELLION

Жанр: космический симулятор.

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На игру написано 3155 обзоров, 55% из которых положительные. Игроки по-разному оценивают данную игру. Кто-то расстроен тем, что проект закрывается и называет ее лучшим космо-симулятором, а кто-то негодует, что игра слишком сложна для новичков.

UNI

Жанр: мини-игры.

На сборник написано 8 обзоров, 87% из которых положительные. Пользователи Steam в основном отмечают, что игры, которые входят в сборник, на самом деле достаточно забавные и есть возможность поиграть с друзьями по сети. Негативный обзор игры связан с тем, что в игре нет одиночного режима.

The Deed

Жанр: детектив .

На игру написано 1674 обзора, 90% из которых положительные. Игроки отмечают, что история, рассказанная в игре, достаточно интересная, но требующая знания английского языка.

Martian Law

Жанр: аркада.

На игру написано 6 обзоров, 100% из которых положительные. Пользователи рекомендуют Martian Law

тем, кто ностальгирует по играм из 80х, отмечается, что игра одинаково забавная и сложная одновременно.

Barro

Жанр: гонки.

На игру написано 551 обзора, 78% из которых положительные. Игроки отмечают эту игру как неплохую убивалку времени.

GOAT OF DUTY

Жанр: шутер, юмор.

На игру написано 1863 обзора, 87% из которых положительные. Пользователи Steam сравнивают игру с Quake , Call of Duty и Titanfall и рекомендуют играть в компании друзей.

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