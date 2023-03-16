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В NASA представили скафандр для высадки астронавтов на Луну в 2025 году
15 марта во время презентации в Космическом центре Хьюстона в Техасе был представлен прототип коммерческого скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), в котором будут высаживаться на Луну астронавты в рамках третьей миссии Artemis.
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В NASA представили скафандр для высадки астронавтов на Луну в 2025 году

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На фестивале Moon 2 Mars в Космическом центре Хьюстона в Техасе состоялась презентация прототипа нового коммерческого скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU). Этот скафандр будет использоваться астронавтами в рамках третьей миссии Artemis, которая предполагает высадку на Луну.

Отличительной особенностью нового скафандра является то, что он был изготовлен частной фирмой Axiom Space, которая предоставляет космические услуги для аэрокосмической администрации. Культовые костюмы NASA, носимые астронавтами Apollo более 50 лет назад, ушли в прошлое. 

Новый скафандр от Axiom Space является результатом контракта на 1,26 млрд долларов с NASA, из которых 228,5 млн потрачены на создание скафандра нового поколения.в рамках миссии Artemis III.

Скафандр AxEMU был создан на основе прототипа xEMU, который был разработан инженерами космического центра Джонсона NASA в Хьюстоне. У AxEMU есть ключевые отличия от прошлых NASA-ских моделей, таких как его увеличенный размер и улучшенные материалы, которые делают скафандр более удобным для использования на Луне.

Новый скафандр AxEMU обладает значительно большей мобильностью и удобством для астронавтов по сравнению с предыдущими костюмами. Он также имеет более продвинутую систему жизнеобеспечения и защиты от радиации.

Миссия Artemis III является одним из ключевых проектов NASA в ближайшие годы. Эта миссия имеет стратегическое значение для NASA, поскольку агентство планирует создать постоянную базу на Луне в рамках программы Artemis. Цель состоит в том, чтобы использовать Луну в качестве базы для будущих миссий в глубокий космос, таких как полеты на Марс. Использование коммерческих партнеров, таких как Axiom Space, позволяет снизить затраты на космическую программу и ускорить развитие космической инфраструктуры. 

Кроме того, использование новых скафандров AxEMU повышает безопасность астронавтов, увеличивая их мобильность и обеспечивая более надежное техническое оборудование. Это, в свою очередь, улучшает возможности NАSА для продвижения в космосе и достижения новых научных открытий. Согласно планам NASA, миссия Artemis III должна состояться в 2025 году. Она станет первой миссией США на Луну после 1972 года.

 

Возвращение на поверхность Луны

Астронавты NASA долгое время использовали один и тот же дизайн скафандра, оставляя его неизменным в течение 50 лет. Хотя старый дизайн костюма показал свою надёжность, он сильно ограничивал возможности астронавтов. Новый скафандр Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) предоставит астронавтам расширенные возможности для исследования космоса. 

Скафандры Axiom Space, созданные на основе конструкции скафандра NASA Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU), обеспечивают повышенную гибкость, высокую защиту в суровых условиях окружающей среды. Используя инновационные технологии и гибкий дизайн, эти скафандры позволят больше исследовать лунную поверхность, чем когда-либо прежде.

Разработчики утверждают:  «Скафандр Axiom Space AxEMU - это революционная разработка в дизайне, предлагающая значительные преимущества астронавтам, космическим агентствам и коммерческим космическим компаниям. Увеличенный размер и возможность регулировки подходят для более широкого круга людей, обеспечивая превосходную посадку для астронавтов, повышая их комфорт и способность выполнять задачи».

Разработчики утверждают, что данная модель скафандра подходит по своим размерам 90% населению США. 

Также на сайте разработчиков утверждается, что "экономичный многоцелевой скафандр AxEMU создан для любой миссии, спроектирован так, чтобы быть более безопасным и маневренным, отвечая строгим требованиям для каждой среды с минимальными изменениями". Скафандр оснащен функциями, позволяющими выдерживать запыленную среду лунной поверхности и поддерживать критически важные интерфейсы, которые обеспечивают безопасную и эффективную работу в условиях микрогравитации.

Компания заявляет, что использование инновационных мягких и жестких суставов для увеличения диапазона движений позволит астронавтам без особых усилий передвигаться по Луне, выполнять более точные геологические и научные задачи и легче перемещаться на космической станции, при этом обеспечивая максимальный комфорт.

Прототип скафандра Artemis III, AxEMU.

“Мы продолжаем наследие НАСА, разрабатывая усовершенствованный скафандр, который позволит астронавтам безопасно и эффективно работать на Луне”, — сказал Майкл Т. Саффредини, президент и исполнительный директор Axiom Space. “Скафандр Axiom Space Artemis III будет готов к решению сложных задач на южном полюсе Луны и поможет расширить наше понимание Луны, чтобы обеспечить долгосрочное присутствие там”.

“Мы тщательно изучили многолетний опыт, извлеченный НАСА, и использовали этот опыт для создания скафандра для Луны и для наших будущих клиентов Axiom Space” — сказал Марк Грили, менеджер программы Axiom Space, Extravehicular Activity (EVA). .

Финальные версии скафандра Axiom будут иметь белый внешний слой, чтобы отражать тепло, защищая астронавтов от экстремально высоких температур во время солнечного дня. Чтобы скрыть фирменные элементы костюма, прототип украшен логотипом Axiom и фирменными цветами компании: синим, черным и оранжевым. Компания Axiom Space сотрудничала с дизайнером костюмов Эстер Маркиз из популярного научно-фантастического сериала Apple TV + Ради всего человечества». 

На сайте компании утверждается:

«С помощью Artemis НАСА высадит первую женщину и первого цветного человека на Луну, проложив путь к долгосрочному, устойчивому присутствию и послужив воротами для будущих миссий астронавтов на Марс». 

В 2025 году запланировано осуществление миссии Artemis III. Она предполагает запуск космического корабля Orion на ракете-носителе Space Launch System и является вторым пилотируемым полетом «Ориона» после его введения в эксплуатацию. Главное достижение миссии - первая за почти полвека высадка астронавтов на Луну.  

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Отличительной чертой миссии является то, что скафандры не вернуться никогда на Землю, а останутся на корабле Starship, который будет находиться на орбите спутника. На нём же их и доставят к Луне, тогда как сама команда полетит на корабле Orion. После астронавты пересядут  на Starship и только уже на нем совершат высадку на Луну. Такой подход позволит значительно повысить уровень безопасности полета и обеспечить более удобные условия для эксплуатации скафандров.

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#космос #nasa #луна #nasa artemis #nasa artemis 1 moon
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