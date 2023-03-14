Рассказываем про указ Президента РФ, расширяющий сферу задач военкоматов. Также про новые правила набора добровольцев на СВО, начало весеннего призыва и последние новости касательно повышения призывного возраста

Расширение полномочий военкоматов и весенний призыв

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В начале марта, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, расширяющий функции военкоматов. Основным изменением стало включение выдачи удостоверений ветеранов боевых действий в перечень задач. Однако, указ содержит неопределенный пункт о том, что военкоматы будут выполнять "иные задачи", которые могут быть предусмотрены различными законами. Этот пункт выглядит очень обширно и не имеет ясной смысловой нагрузки. Возможно, сейчас продумываются варианты расширения полномочий военкоматов в определенных сферах. В любом случае, разъяснение указа должно поступить в ближайшее время, а пока люди могут обращаться в военкоматы по поводу удостоверения ветеранов боевых действий.

Эксперты-юристы отмечают, что возможно, "иные задачи" для военкоматов будут связаны с помощью военнослужащим в оформлении документов и проведении расследований для истребования нужных документов. Это особенно актуально для потенциальных ветеранов боевых действий, которых после событий в зоне СВО может быть много. Многие из них могут не иметь документов, подтверждающих их участие в боевых действиях из-за утери или путаницы. В таких случаях через суд придется доказывать свое участие в боевых действиях.

Кроме того, возможны расширения полномочий военкоматов в связи с переводом личных дел военнослужащих и военнообязанных в электронный формат. Это позволит избежать потери большого количества личных дел при возможных происшествиях в военкоматах. Также это будет говорить о том, что военкоматы и Минобороны шагают в ногу со временем. В связи с этим возможны и другие расширения полномочий военкоматов, чтобы соответствовать требованиям современной электронной сферы.

За прошедшую неделю Минобороны РФ опровергло информацию о возобновлении частичной мобилизации. Ведомство сообщило, что фейковые сообщения распространяются киевским режимом и его кураторами с целью создания панических настроений в России. В Минобороны подчеркнули, что дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится.

Также Министерство обороны РФ утвердило новые правила набора на СВО и опубликовало соответствующий приказ. Кандидаты, желающие присоединиться к специальной военной операции, должны пройти три этапа и только после этого им будет предложен контракт.

Расторгнуть его можно по истечении срока, при успешном выполнении боевых задач, получении раны или увечья, нахождения в плену или просто по собственному желанию досрочно.

Министерство обороны РФ объявило о запуске дополнительного номера горячей линии -117- для вопросов, связанных с проведением специальной военной операции. Кроме того, граждане могут получить информацию о частичной мобилизации и призыве на военную службу, позвонив на единый номер информационно-справочной службы - 122.

С 1 апреля начнется весенний призыв в армию России. Обязанность пройти срочную службу возлагается на мужчин, являющихся гражданами РФ и имеющих возраст от 18 до 27 лет. Повестки будут вручаться призывникам лично под роспись по месту их жительства, учебы или работы.

Повышение призывного возраста

"Повышение возраста призыва в России может привести к снижению расходов, так как не будет необходимости обучать новобранцев"

Это мнение высказал депутат Госдумы Андрей Картаполов, автор соответствующего законопроекта. Он отметил, что главным преимуществом повышения возраста призыва является то, что люди будут приходить на службу уже с имеющейся специальностью, что позволит избежать необходимости повторного обучения, поскольку многие военные специальности являются родственными гражданским. Кроме того, повышение возраста призыва позволит привлечь на службу взрослых людей со специальностью и опытом, что повысит качество комплектования личного состава и Вооруженных сил в целом.

Картаполов пояснил, что законопроект предусматривает сохранение возможности поступления на службу с 18 лет для сохранения процесса поступления девушек и молодых людей в военные вузы. При этом в Думе не видят минусов в повышении призывного возраста, так как это не приведет к увеличению числа срочников или особым нагрузкам на военкоматы.

Инициатива о повышении призывного возраста была внесена в Госдуму 13 марта.

Предлагается поднять предельный возраст призыва на срочную службу с 27 до 30 лет с 1 января 2024 года. При этом повышение минимального возраста призыва будет производиться поэтапно.

С начала 2024 года перестанут призывать граждан в возрасте 18 лет, с 1 января 2025-го — 19-летних россиян, а через год установят окончательный вариант нового призывного возраста — от 21 года до 30 лет.

Картаполов уточнил, что призыв на срочную службу в армию в 2023 году пройдет без изменений. Депутат рассчитывает, что закон о повышении возраста призывников будет принят во время весенней сессии Госдумы.





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