Официальный Лондон заявил о передаче Украине снарядов с обеднённым ураном. По мнению высшего руководства Великобритании, эти боеприпасы смогут изменить ход спецоперации на Украине. Для чего создан и чем опасен данный тип вооружений?

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В начале марта 2023 года правительство Великобритании официально заявило о планах передать Украине снаряды с обеднённым ураном. Как заявила заместитель министра обороны Аннабель Голди: «Наряду с предоставлением Украине боевых танков Challenger-2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран», — говорится в ответе Голди на вопрос члена Палаты лордов Реймонда Джоллиффа.

Также заместитель министра обороны добавила, что такие снаряды «обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники». Так чем же опасен данный тип снарядов? Дело в том, что в сердечнике этих боеприпасов находится обеднённый уран. Обеднённый, так как в его составе в основном лишь уран 238, и он менее радиоактивен, чем уран 238, который используется в ядерных бомбах.

Уран в снарядах необходим для увеличения кинетической энергии пробития брони танков, бронетранспортёров, самоходных бронированных машин, бетонных перекрытий зданий и т. д. Помимо разрушений произведённых этими боеприпасами, уран загрязняет почву, воду, проникает в живые ткани растений и животных, а также людей. Урановая пыль очень токсична при вдыхании.

Но России есть чем ответить коллективному Западу на данный тип вооружений. По словам Президента России Владимира Путина: "Похоже, Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле", — отметил он. Очевидно, что поставки боеприпасов с ураном не смогут изменить ход спецоперации, а лишь усугубят и затянут конфликт на Украине. Уран загрязнит окружающую среду, и сделает непригодным к проживанию огромные территории.

Западные кураторы рассматривают Украину как полигон для испытания самых разных типов вооружений. Кстати, боеприпасы с обеднённым ураном не относятся к оружию массового поражения, но так или иначе являются опасным оружием. Президент России Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном, у РФ очень много такого оружия, но она его пока не применяла. Он также заявил, что если украинская сторона применит боеприпасы с обедненным ураном, это среди прочих последствий неминуемо приведет к загрязнению посевных площадей.

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