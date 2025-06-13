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Zerox852
Lofree выпустила новую механическую клавиатуру Flow 2 с сенсорной панелью
Lofree Flow 2 представлена в 3 размерах: 65%, 75% и 96% компоновкой клавиш.

Lofree представила новую механическую клавиатуру Flow 2. Новинка сохранила сверхтонкий корпус из алюминия, представленный в первом поколении. Клавиатура поддерживает беспроводное и проводное подключение.

Покупателям доступно 2 варианта расцветки: серебристый и космический серый. Размерные модификации включают три варианта: 68 клавиш (65% компоновка), 84 клавиши (75% компоновка) и 100 клавиш (96% компоновка).

На правой стороне корпуса интегрирована сенсорная панель. Панель поддерживает распознавание жестов скольжения. По умолчанию она регулирует параметры яркости экрана и громкости звука. Колпачки клавиш изготовлены из полиформальдегида. Полиформальдегид обладает повышенной устойчивостью к загрязнениям по сравнению с АБС-пластиком.

Подключение осуществляется через Bluetooth, беспроводной приемник 2.4 ГГц и проводной интерфейс USB Type-C. Разъем USB-C расположен на правой стороне корпуса. Клавиатура совместима с Windows, macOS и Linux.

Lofree Flow 2 доступна для предварительного заказа на официальном сайте производителя по цене:

Модификация с 68 клавишами: 89 долларов США.

Модификация с 84 клавишами: 99 долларов США.

Модификация со 100 клавишами: 109 долларов США.

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#клавиатура #клавиатура для пк #клавиатура компьютера #lofree #lofree flow 2
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