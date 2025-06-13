Старт продаж назначен на 18 июня 2025 года.

Garmin представила новые премиальные смарт-часы Venu X1. Новинка оснащается 2-дюймовым AMOLED-дисплеем квадратной формы с разрешением 448×486 пикселей и покрытием из сапфирового стекла. Это самый большой экран среди смарт-часов Garmin на сегодняшний день.

Корпус часов выполнен из армированного волокном полимера с титановой задней крышкой, что обеспечивает вес всего 40 г с ремешком ComfortFit. Габариты устройства составляют 41×46×7,9 мм, что делает его самым тонким в линейке бренда. Venu X1 поддерживает круглосуточный мониторинг здоровья, включая отслеживание вариабельности сердечного ритма (HRV) и расширенный анализ сна с функцией Breathing Variations.

Часы оснащены встроенным светодиодным фонариком, поддерживают более 100 спортивных режимов и имеют предустановленные карты TopoActive. Устройство совместимо со смартфонами на iOS и Android, поддерживает уведомления с возможностью ответа через встроенную клавиатуру, бесконтактные платежи Garmin Pay и функцию поиска телефона Find My Phone. Заявленное время работы в режиме повседневного использования составляет до 8 дней.

Будут доступны две версии: черный корпус со сланцевой титановой задней крышкой и черным нейлоновым ремешком, а также вариант «Moss» с титановой крышкой и ремешком зеленого цвета.

Старт продаж - 18 июня. Рекомендованная розничная цена - 799,99 долларов США.