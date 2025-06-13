Часы выпущены ограниченным тиражом в 5000 экземпляров в честь 50-летия культового фильма Челюсти.

Seiko выпустила лимитированную серию дайверских часов Prospex SRPL81 Jaws 50th Anniversary Limited Edition, посвященную фильму «Челюсти». Новинка поступит в продажу в июле 2025 года в США, Австралии и Японии ограниченным тиражом в 5000 штук.

В основе часов лежит автоматический механизм Caliber 4R36 с ручным подзаводом и запасом хода 41 час. Вращающийся безель с 60-минутной шкалой позволяет отслеживать время погружения, а люминесцентное покрытие Lumibrite на стрелках и маркерах гарантирует отличную читаемость в любых условиях. Корпус часов выполнен из прочной нержавеющей стали с серебристой отделкой. Защитное стекло Hardlex устойчиво к царапинам, а завинчивающаяся заводная головка обеспечивает водонепроницаемость на глубине до 200 метров.

Часы выпускаются ограниченным тиражом в 5000 экземпляров, из которых 700 предназначены для японского рынка. Продажи начнутся в июле 2025 года. В США цена составит 795 долларов, в Австралии - 1200 австралийских долларов, а в Японии модель будет доступна за ¥110,000 (564 доллара США).