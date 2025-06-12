Vivo X Fold5 получит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3.

Vivo официально объявила дату глобальной презентации своего нового флагманского складного смартфона Vivo X Fold5 — 25 июня 2025 года.

Компания подчеркивает, что X Fold5 станет заметно легче и тоньше предыдущих моделей линейки, сохранив при этом высокую прочность конструкции.

Согласно заявлениям производителя, Vivo X Fold5 будет оснащен флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3. Согласно предыдущим утечкам, конфигурация камер включает: 50-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX921, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с автофокусом и 50-мегапиксельную 3x перископическую телефотокамеру Sony IMX882. Для селфи и видеозвонков предусмотрены два фронтальных модуля по 32 МП каждый.

X Fold5 будет доступен в зеленом, черном и титановом цветах. Оба дисплея (внутренний и внешний) используют панели LTPO 8T, обеспечивают локальную пиковую яркость 4500 нит, высокочастотное ШИМ-затемнение на высокой яркости и сертифицированы по стандарту TÜV Rheinland global eye protection 3.0. Экран также поддерживает стандарт цветопередачи ZEISS Master Color. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч, поддерживающий сверхбыструю проводную зарядку мощностью 90 Вт.