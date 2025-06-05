Nothing Phone 3 отказывается от фирменной светодиодной подсветки Glyph light.

Nothing назначила презентацию своего нового флагмана, Phone 3, на 1 июля. Модель позиционируется как самое мощное устройство бренда на сегодня и ознаменует радикальный отход от прежней философии дизайна.

Самым заметным изменением станет полное отсутствие Glyph light – фирменной системы светодиодной подсветки на задней панели, ставшей визитной карточкой предыдущих смартфонов Nothing.

Утечки изображений демонстрируют новый дизайн задней панели Phone 3 с выраженной двухтекстурной отделкой. Смартфон будет доступен в двух классических цветах: черном и белом.

Значительно вырастет и ценовая планка. Базовая версия с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, как ожидается, будет стоить около $799. Модель с увеличенными до 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ может достигать $899. Это почти двукратное увеличение стоимости по сравнению с Phone 2, представленным в прошлом году.

Хотя официальные спецификации не раскрываются, ожидается, что Nothing Phone 3 получит один из топовых мобильных процессоров: либо Snapdragon 8 серии "Elite", либо MediaTek Dimensity 9400. Также сообщается об аккумуляторе емкостью свыше 5000 мАч и тройной основной камере, включающей перископический модуль для оптического зума.