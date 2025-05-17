Minisforum UM750L Slim оснащается графическим ускорителем Radeon 740M, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем объёмом 1 ТБ.

Minisforum анонсировала выпуск нового миниатюрного ПК — UM750L Slim, основанного на процессоре AMD Ryzen 5 7545U из серии Phoenix-U.

Процессор Ryzen 5 7545U выполнен по передовому 4-нм техпроцессу и включает два ядра Zen 4, работающих на частоте до 4,9 ГГц, и четыре энергоэффективных ядра Zen 4c. Графическая подсистема представлена графическим ускорителем Radeon 740M на архитектуре RDNA 3 с четырьмя вычислительными блоками.

Несмотря на небольшие размеры (всего 130×126,5×50,4 мм), UM750L оснащен внушительным набором интерфейсов: четыре порта USB Type-A, выходы DP 1.4 и HDMI 2.1, сетевой интерфейс Ethernet 2,5 Гбит/с и высокоскоростной модуль беспроводной связи Wi-Fi 6E. Пользователям доступна возможность расширения накопителей благодаря двум слотам M.2 NVMe SSD, поддерживающим объемы хранения до 4 ТБ.

Базовая конфигурация новинки включает 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 частотой 6400 МТ/с и твердотельный накопитель объёмом 1 ТБ. Несмотря на скромные габариты, устройство демонстрирует высокую производительность и подходит для широкого спектра задач — от офисной работы до домашнего кинотеатра.

Приобрести UM750L Slim можно по рекомендованной цене 390 долларов США.