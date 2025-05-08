Optoma GT4000UHD построен на DLP-технологии с лазерным источником света, который обеспечивает яркость до 4000 люмен.

Optoma представила ультракороткофокусный проектор GT4000UHD, который сочетает в себе 4K-разрешение, рекордно низкую задержку ввода и компактные размеры.

Главная особенность GT4000UHD — ультракороткофокусная технология проекции. По заявлениям производителя, проектор способен проецировать изображение от 100 до 150 дюймов с соотношением сторон 0,25:1. Для создания 100-дюймового изображения проектору требуется всего 27 см расстояния от стены.

Модель построена на DLP-технологии с лазерным источником света, который обеспечивает яркость 4000 люмен — достаточно для комфортного просмотра даже при дневном освещении. Заявленный срок службы лазера достигает 30 000 часов, что эквивалентно 10 годам использования по 8 часов в день. Разрешение 3840 × 2160 пикселей поддерживается за счет технологии сдвига пикселей (pixel shifting), которая, по словам производителя, практически неотличима от нативного 4K.

При выводе изображения 1080p с частотой 240 Гц задержка ввода составляет всего 4,3 мс. Для 4K-контента на 60 Гц этот параметр увеличивается до 16,9 мс, что все равно остается комфортным для динамичных игр.

Устройство оснащено двумя портами HDMI 2.0 (один с поддержкой eARC для передачи аудио высокого качества), интерфейсом HDBaseT для передачи сигнала по кабелю Ethernet, разъемами RJ45 и RS-232 для интеграции в умные системы, а также 3,5-мм аудиовыходом.