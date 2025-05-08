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Zerox852
Lenovo представила ноутбук Legion 9i с процессором Intel Core Ultra 9 275HX и 3D-дисплеем
Lenovo Legion 9i оснащается NVIDIA GeForce RTX 5090 и 18-дюймовым ЖК-экраном с поддержкой 3D.

Lenovo анонсировала обновление своего флагманского игрового ноутбука Legion 9i, сделав ставку на экстремальную производительность и инновации. Модель получила новейшие компоненты от Intel и Nvidia, а также 3D-экран.

Главная фишка Legion 9i — 18-дюймовый ЖК-экран с поддержкой 3D-контента. В 2D-режиме он работает в разрешении 4K (3840 × 2400) с частотой 240 Гц, а при активации 3D — переключается на 1920 × 1200 пикселей, сохраняя плавность за счет 440 Гц. Яркость до 540 нит и технология G-Sync делают его идеальным для динамичных игр и фильмов. По словам Lenovo, экран использует автостереоскопическую технологию, создающую объемное изображение без дополнительных аксессуаров.

Под корпусом толщиной 27,95 мм скрывается процессор Intel Core Ultra 9 275HX и флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090. Суммарная мощность CPU и GPU достигает 280 Вт, а испарительная камера охлаждения гарантирует стабильную работу даже под нагрузкой. Пользователи могут настроить конфигурацию с 192 ГБ оперативной памяти и четырьмя NVMe-накопителями формата M.2 2280 ёмкостью 2 Тб каждый. Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 99,9 Вт·ч и гигантским блоком питания на 400 Вт. 

Производитель предусмотрел шесть динамиков с продвинутой акустикой, два порта Thunderbolt 5 (DisplayPort 2.1, зарядка до 140 Вт), HDMI 2.1, слот для карт памяти и WiFi 7.

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#lenovo #ноутбук #nvidia geforce rtx 5090 #ноутбук 2025 #intel core ultra 9 275hx #lenovo legion 9i
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