На фоне санкций США Huawei отказывается от Windows плавно переходя на Linux.

Huawei представила новую версию флагманского ноутбука MateBook X Pro с предустановленной ОС Linux, которая уже доступна к покупке. Новинка позиционируется как самый легкий и производительный ноутбук в своем классе: Huawei MateBook X Pro весит всего 980 граммов при размерах 310×220×13,5 мм. Такой результат достигнут благодаря использованию магниевого сплава авиационного класса, алмазного алюминиевого покрытия и трехступенчатой материнской платы, уменьшающей толщину компонентов.

Сердцем устройства стал процессор Intel Core Ultra7, способный выдавать до 40 Вт мощности. По заявлению Huawei, это первый ноутбук весом менее 1 кг с таким чипом. Юй Чэндун, глава подразделения ПК компании, подчеркивает: «MateBook X Pro превосходит 14-дюймовый MacBook Pro в соотношении производительности и портативности, предлагая на 13% больше мощности в многопоточных задачах».

14,2-дюймовый гибкий OLED-экран с разрешением 3120×2080 пикселей и частотой обновления 120 Гц стал ключевым преимуществом модели. Он обладает контрастностью 1 000 000:1 и пиковой яркостью 1000 нит, а антибликовое покрытие снижает отражения на 70%. Соотношение экрана к корпусу достигло 93%. Ноутбук оснащен аккумулятором 70 Вт·ч с возможностью быстрой зарядки 140 Вт.

Впервые в ноутбук интегрирована большая языковая модель Huawei Pangu, которая автоматизирует создание текстовых сводок, анализ данных и оптимизацию контента в реальном времени. Партнерство с WPS AI, Wenxin Yiyan и iFlytek Spark расширяет функционал: от генерации презентаций до перевода с поддержкой 100+ языков.

Сейчас доступна только топовая конфигурация в сочетании 32 ГБ ОЗУ с 1 ТБ SSD по цене 11 399 юаней (около 130 000 рублей). Так же должна появиться версия с 16 Гбайт ОЗУ.