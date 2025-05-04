M-Cross оснащается электромотором Shimano EP6 мощностью 250 Вт.

My Esel анонсировал выход M-Cross — электрического горного велосипеда с необычным дизайном. Главной особенностью модели стала рама из дерева,. Новинка уже доступна для заказа в двух версиях: базовой M-Cross за 4750 евро и расширенной M-Cross Plus за 4950 евро.

Его трапециевидная рама изготовлена из прочных пород дерева. При этом производитель сохранил современные технологии: в раму интегрирован съемный аккумулятор емкостью 630 Вт·ч, а вес модели стартует от 25 кг.

Для тех, кто ищет максимум функциональности, предлагается версия Plus. Она дополнена боковой подножкой, усиленным багажником, полноразмерными крыльями и интегрированной системой освещения. Базовая модель тоже не ограничивает пользователей: доступна индивидуальная настройка багажника, освещения и других компонентов.

Сердцем M-Cross стал электромотор Shimano EP6 с крутящим моментом 85 Н·м и мощностью 250 Вт. Инженеры уделили внимание и комфорту: при отключенном двигателе обгонная муфта сводит сопротивление к минимуму, а амортизационная вилка с ходом 100 мм смягчает удары на неровностях. Распределять мощность электродвигателя помогает 11-скоростная система Shimano Cues, а гидравлические дисковые тормоза обеспечивают безопасное и эффективное торможение.