Rad Power Bikes способен развить максимальную скорость в 45 км/ч благодаря электромотору мощностью 750 Вт.

Rad Power Bikes представила обновленную линейку электровелосипедов RadRunner, включая флагманскую модель RadRunner Max Cargo.

Max Cargo, способен разогнаться до 45 км/ч благодаря заднему мотору-ступице мощностью 750 Вт с крутящим моментом 90 Н·м. Такой показатель позволяет велосипеду преодолевать подъемы до 25 градусов. Запас хода модели достигает 96,5 км на одной зарядке съемной батареи 672 Вт·ч с технологией Safe-Shield, предотвращающей перегрев. Для дальних поездок компания предлагает Range Extender, увеличивающий пробег до 201 км — рекордный показатель в сегменте.

RadRunner Max Cargo получил встроенный цветной дисплей с детальной статистикой: от скорости и уровня заряда до расчета оставшегося пути. Впервые в линейке появилась радарная система, оповещающая о приближении транспорта. Безопасность усиливает гидравлическая тормозная система Gemma GA-100B и подвеска Exsho с ходом 80 мм, обеспечивающая плавность даже на неровных поверхностях. Шины 20” x 3,5” повышают устойчивость, а сертификация UL подтверждает надежность алюминиевой рамы, выдерживающей до 190,5 кг.

Модель интегрирована с Apple Find My, позволяя отслеживать велосипед через iPhone, Apple Watch или iPad. Фара с датчиком освещенности автоматически регулирует яркость, а порт USB-C позволяет зарядить гаджеты в пути.

Предзаказ уже открыт на официальном сайте за 2299 долларов США, поставки стартуют в конце мая 2025 года.