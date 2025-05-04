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Zerox852
Представлен ноутбук NBook Fly с двумя экранами и процессором Intel Xeon W-10885M
N-One NBook Fly оснащается основным 16-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей и дополняется 14-дюймовым сенсорным экраном.

N-One обновила свой необычный двухэкранный ноутбук NBook Fly, предложив пользователям более мощную конфигурацию по доступной цене. Устройство теперь оснащается процессором Intel Xeon W-10885M.

Главное изменение новой версии NBook Fly — переход с шестиядерного Intel Core i7-10850H на восьмиядерный Intel Xeon W-10885M. Несмотря на то, что используемый ЦП уже устарел, он обеспечивает 16 потоков против 12 у предыдущей модели, что повышает эффективность в многозадачных сценариях. Для повседневных задач ноутбук предлагает 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD, а также предустановленную Windows 11 Pro.

Визитная карточка NBook Fly — уникальная двухэкранная компоновка. Основной 16-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей дополняется вторым 14-дюймовым сенсорным экраном сверхширокого формата (3840×1100). Такая конфигурация идеальна для дизайнеров, программистов или трейдеров: на дополнительной панели можно разместить палитры инструментов, чаты, окна мониторинга или даже трансформировать её в виртуальную клавиатуру. При этом вес устройства остается приемлемым — всего  2,5 кг.

NBook Fly не разочарует и выбором портов: HDMI, USB Type-C, несколько USB 3.0, Ethernet и 3,5 мм для наушников. Однако беспроводные модули выглядят скромно — Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n и устаревший Bluetooth 4.2. Аккумулятор на 58 Вт·ч обеспечит около 6-7 часов работы при умеренной нагрузке. Клавиатура с трекпадом лишена цифрового блока, но сохраняет стандартную раскладку QWERTY, а встроенная 1 Мп камера подойдет лишь для базовых видеозвонков.

Обновленная модель предлагается к покупке от 875 долларов США.

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#ноутбук #ноутбук 2025 #ноутбук для учёбы #intel xeon w-10885m #n-one nbook fly
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