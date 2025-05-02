Старт продаж — первый квартал 2026 года

Toyota анонсировала обновлённую Camry 2026 модельного года, сделав ставку на брутальный дизайн и технологичную начинку.

Главной новинкой стала версия Nightshade Edition, ориентированная на поклонников затемнённой эстетики и спортивного характера.

Nightshade Edition выделяется акцентами Midnight Black Metallic, которые покрывают решётку радиатора, зеркала, дверные ручки, задний спойлер, воздушные занавески, канарды и диффузор. Заканчивают образ 19-дюймовые колёсные диски с глянцевым чёрным покрытием и затемнённые эмблемы.

Покупатели могут выбрать контрастные варианты кузова — Ice Cap (белоснежный) или Supersonic Red (огненно-красный), либо остановиться на полностью монохромном дизайне в цвете Midnight Black Metallic.

Салон продолжает тему контрастов: чёрная отделка сидений из экокожи SofTex сочетается с белой прострочкой. Алюминиевые педали и кожаное рулевое колесо с подрулевыми лепестками подчёркивают спортивный DNA модели.

Центральное место в интерьере занимает 8 дюймовый сенсорный экран мультимедиа и 7 дюймовая цифровая приборная панель.

Nightshade Edition унаследовала гибридную силовую установку от предыдущих версий: 2,4-литровый бензиновый двигатель, электромотор и литий-ионный аккумулятор. В комплектации с передним приводом система выдаёт 225 л. с. (168 кВт), а полноприводная версия, дополненная задним электродвигателем, развивает 232 л. с. (173 кВт).

Несмотря на увеличение мощности, модель сохраняет впечатляющую экономичность — даже с полным приводом расход составляет 5,1 л/100 км как в городе, так и на трассе.

Как и в спортивных модификациях SE и XSE, Nightshade получила жёсткую подвеску с усиленным передним стабилизатором поперечной устойчивости. Это улучшило кинематику и снизило крены в поворотах, сохранив при этом комфорт на неровных дорогах. Инженеры также доработали электроусилитель руля, сделав его отклик более точным.

Официальный старт продаж запланирован на первый квартал 2026 года. Стоимость пока не раскрывается.