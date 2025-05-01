Звучание Anker Soundcore Liberty 5 обеспечивают 9,2-миллиметровые динамики с поддержкой кодека LDAC

Anker выпустила беспроводные наушники Soundcore Liberty 5 — прямое продолжение модели Liberty 4 2022 года. Модель сохранила фирменный дизайн линейки, но получила серьезные улучшения в шумоподавлении, автономности и качестве звука. При цене $129,99 (11 000 рублей) новинка позиционируется как среднебюджетное решение.

Liberty 5 унаследовал плоский корпус от Liberty 4 Pro, что делает их визуально схожими с предшественниками. Однако Anker расширил палитру: кроме классических черного и белого, появились яркие синий и розовый варианты. Устройство имеет степень защиты IP55, что позволяет использовать его во время дождя или тренировок — пыль и брызги не страшны.

Главное обновление — технология активного шумоподавления третьего поколения. По словам Anker, Liberty 5 в два раза эффективнее подавляют внешние звуки по сравнению с Liberty 4 NC. Шесть микрофонов с алгоритмом AI Clear Voice усиливают четкость разговоров, отсекая посторонние звуки.

Звучание обеспечивают 9,2-миллиметровые динамики с поддержкой кодека LDAC для передачи аудио в высоком разрешении (до 990 кбит/с). Dolby Audio добавляет объемное surround-звучание в фильмах и играх, адаптируя его под жанр контента. Для меломанов в приложении Soundcore доступна ручная настройка эквалайзера.

Емкость аккумулятора увеличили: без ANC наушники работают до 12 часов, с включенным шумоподавлением — 8 часов. Кейс обеспечивает три дополнительных цикла зарядки, доводя общее время работы до 40 часов. Есть поддержка беспроводной зарядки и USB-C.

Liberty 5 позволяют подключаться к двум устройствам одновременно — например, к смартфону и ноутбуку. Интеграция с Google Fast Pair ускоряет сопряжение с Android-гаджетами - наушники появляются в списке доступных девайсов за секунды.