HP представила новый флагманский ноутбук Star Book Pro 16 2025, который уже доступен для предзаказа по цене от 4999 юаней (примерно 57 000 рублей). Новинка сочетает тонкий корпус, топовую начинку и необычный дизайн с логотипом производителя в виде «картофеля фри».
Устройство получило 16-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 240 Гц, скоростью отклика 3 мс, яркостью 500 нит и 100% охватом sRGB. Вес ноутбука составляет 1,95 кг при размерах 360.7×243.6×15.9 мм.
Star Book Pro 16 оснащен 5-Мп камерой с поддержкой ИК-распознавания лиц. В довесок новинка поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.
Покупателям на выбор предоставлено 4 процессора: Intel Core 5, 7, 9 или Ultra 7. Впервые в линейке HP применена съемная оперативная память DDR5 — вместо встроенной LPDDR. Объем ОЗУ варьируется от 16 до 32 Гб. Стандартное хранилище — 1 ТБ PCIe SSD, но есть слот для второго накопителя.
Несмотря на тонкий корпус, инженеры HP интегрировали систему охлаждения, состоящую из двух вентиляторов и двух медных тепловых трубок. Аккумулятор емкостью 70 Вт·ч обещает до 10 часов работы, а поддержка 100-ваттной PD-зарядки позволяет восстановить 50% заряда за 30 минут.
На правой стороне корпуса расположены порты Thunderbolt 4 и USB-C с поддержкой DisplayPort и питания. Также есть HDMI и USB-A 10 Гбит/с — последний пригодится для быстрого копирования данных. Слева — USB-A 5 Гбит/с и 3,5-мм аудиоразъем.