При стартовой цене от 4999 юаней (примерно 57 000 рублей) HP StarBook Pro 16 составит конкуренцию Xiaomi Book Pro и Huawei MateBook.

HP представила новый флагманский ноутбук Star Book Pro 16 2025, который уже доступен для предзаказа по цене от 4999 юаней (примерно 57 000 рублей). Новинка сочетает тонкий корпус, топовую начинку и необычный дизайн с логотипом производителя в виде «картофеля фри».

Устройство получило 16-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 240 Гц, скоростью отклика 3 мс, яркостью 500 нит и 100% охватом sRGB. Вес ноутбука составляет 1,95 кг при размерах 360.7×243.6×15.9 мм.

Star Book Pro 16 оснащен 5-Мп камерой с поддержкой ИК-распознавания лиц. В довесок новинка поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Покупателям на выбор предоставлено 4 процессора: Intel Core 5, 7, 9 или Ultra 7. Впервые в линейке HP применена съемная оперативная память DDR5 — вместо встроенной LPDDR. Объем ОЗУ варьируется от 16 до 32 Гб. Стандартное хранилище — 1 ТБ PCIe SSD, но есть слот для второго накопителя.

Несмотря на тонкий корпус, инженеры HP интегрировали систему охлаждения, состоящую из двух вентиляторов и двух медных тепловых трубок. Аккумулятор емкостью 70 Вт·ч обещает до 10 часов работы, а поддержка 100-ваттной PD-зарядки позволяет восстановить 50% заряда за 30 минут.

На правой стороне корпуса расположены порты Thunderbolt 4 и USB-C с поддержкой DisplayPort и питания. Также есть HDMI и USB-A 10 Гбит/с — последний пригодится для быстрого копирования данных. Слева — USB-A 5 Гбит/с и 3,5-мм аудиоразъем.