Blackview BV4800 SE за 130 долларов предлагает базовый минимум для комфортного использования. А его корпус соответствует стандартам MIL-STD-810H, IP68 и IP69K.

Blackview анонсировала новый смартфон повышенной прочности - BV4800 SE. За 130 долларов США гаджет предлагает 3 слота для SIM-карт и свежую ОС Android 15.

В основе — процессор Unisoc Tiger T615 (2× Cortex-A75 + 6× Cortex-A55) с поддержкой 4G. Объём оперативной памяти — 4 ГБ, встроенной — 64 ГБ, но её можно расширить картой microSD до 1 ТБ, при этом не жертвуя двумя SIM-картами благодаря редкому тройному слоту. Смартфон сразу работает на Android 15 — неожиданно для бюджетного сегмента.

Корпус BV4800 SE соответствует стандартам MIL-STD-810H, IP68 и IP69K. Устройство выдерживает падения с высоты до 1.5 метров, погружение в воду на 30 минут и работу в диапазоне температур -30C до 70C.

Новинка оснащается 6.56-дюймовым IPS-экраном с частотой 90 Гц, разрешением 1612×720 пикселей (HD+) и соотношением экрана к корпусу 84%. Основная камера представлена сенсором на 16 МП, фронтальная получила датчик на 8 МП.

Аккумулятор ёмкостью 5100 мАч обеспечивает до 2 дней работы при умеренном использовании. Дополнительный плюс — поддержка обратной зарядки через USB-C, что превращает смартфон в powerbank. Вес в 283 г и толщина 12.7 мм делают устройство слишком громоздким для повседневного ношения.