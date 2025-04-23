Chuwi CoreBook X получил 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160×1440, 32 ГБ DDR4-3200 ОЗУ и 1 ТБ SSD формата M.2-2280.

Chuwi, ранее известная своими бюджетными устройствами, выходит в средний сегмент с новым ноутбуком CoreBook X. Новинка поставляется с топовым процессором Intel Core i9 и нестандартным экраном с соотношением сторон 3:2.

Сердцем устройства стал 14-ядерный Intel Core i9-13900HK (24 потока, до 5.4 ГГц), выпущенный в 2023 году. Базовая конфигурация включает 32 ГБ DDR4-3200 ОЗУ и 1 ТБ SSD формата M.2-2280.

14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160×1440 пикселей (соотношение 3:2) выделяет CoreBook X на фоне конкурентов. Такой формат увеличивает вертикальное пространство, упрощая работу с текстом, таблицами или кодом. Однако нестандартное соотношение сторон может стать минусом для любителей кино — многие фильмы и сериалы будут отображаться с чёрными полосами. Для подключения внешних мониторов есть HDMI 1.4 и USB-C 3.0, но отсутствие Thunderbolt ограничивает поддержку 4K-дисплеев.

Корпус ноутбука толщиной 1.78 см и весом 1.36 кг выполнен из алюминия. Ёмкость аккумулятора — 46 Вт·ч — вызывает вопросы. Для процессора уровня i9 этого может быть недостаточно: при активной нагрузке автономность вряд ли превысит 4–5 часов. Зарядка осуществляется через устаревший круглый разъём (barrel plug).