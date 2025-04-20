Alpine A290 построен на базе Renault R5 E-Tech.

Alpine A290 выделяется компактностью, низким центром тяжести и короткой колесной базой. По внешнему виду новинка отдалённо напоминает электрический хэтчбек Renault R5 E-Tech.

Под капотом установлен электродвигатель Megan E-Tech. Его мощность достигает 218 лошадиных сил (160 кВт), благодаря чему авто набирает первую сотню всего за 6,4 секунды. Питается агрегат от батареи ёмкостью 52 киловатт-часа, заимствованной у R5, обеспечивая запас хода до 364 километров по циклу WLTP.

Весит авто скромные для электрокара 1479 кг, что вкупе с небольшой колёсной базой в 2,53 метра придаёт ему отличную манёвренность даже в условиях тесных городских улиц.

Автомобиль построен на платформе Renault AmpR Small («Ампер»), и инженеры постарались равномерно распределить массу между осями (57% впереди и 43% сзади), дополнительно усилив конструкцию аккумулятором, расположенным низко относительно центра масс.

Для тех, кто любит быструю езду, предусмотрена возможность отключения системы стабилизации ESP, позволяющая раскрыть весь потенциал электрокара. А быстрая зарядка постоянного тока мощностью 100 кВт способна восстановить заряд батареи с 15 до 80 процентов всего за полчаса. Более медленная зарядка переменного тока имеет мощность 11 кВт.

Стоимость базовой модификации стартует от отметки в 38 700 евро.