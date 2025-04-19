Китайская версия Fit доступна исключительно с 1,5-литровым бензиновым двигателем.

Китайско-японское предприятие GAC-Honda представило радикально преобразованную версию хэтчбека Honda Fit, предназначенную специально для рынка Поднебесной. Изображения новинки были опубликованы Министерством промышленности и информационных технологий КНР (MIIT).

Внешность автомобиля подверглась значительным изменениям, особенно спереди. Исчезла привычная круглая форма фар, уступив место современным раздельным LED-фарам, придающим машине дерзкий и динамичный облик. Добавился выразительный воздухозаборник внизу переднего бампера, подчеркивающий спортивность дизайна. Несмотря на изменения передней части, профиль остался практически прежним, однако сзади появились декоративные элементы, имитирующие спортивный диффузор.

Длина GAC-Honda Fit немного увеличилась по сравнению с предшественником и составила 4196 мм. Технические характеристики остались аналогичными прошлому поколению: машина оснащена знакомым двигателем объемом 1,5 литра с технологией iVTEC мощностью 122 лошадиных силы (91 кВт/124 PS), что превышает показатели японского варианта на 6 лошадей. Китайская версия доступна лишь с передним приводом и вариаторной трансмиссией CVT, тогда как японские модификации предлагают полноприводную версию.