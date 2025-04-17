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Zerox852
Kia представляет полностью электрический внедорожник Nightfall EV9 Edition
Nightfall отличается глянцево-черной внешней отделкой, 20-дюймовыми легкосплавными дисками и черными кожаными сиденьями.

У Kia EV9 Nightfall Edition повышена тяга двигателя благодаря установке новой двухмоторной системы привода.

Автомобиль базируется на стандартном шестиместном EV9 Land, однако теперь оснащён черными элементами отделки снаружи, включая переднюю решётку радиатора, защитные панели кузова, зеркала заднего вида, рейлинги крыши и корпуса зеркал. Среди предлагаемых цветов кузова доступен уникальный оттенок коричневого цвета под названием Roadrider Brown, правда, официального фото автомобиля именно в таком исполнении компания пока не предоставила, представлены снимки исключительно белой версии Glacial Pearl White.

Кроме того, новая версия получила оригинальные 20-дюймовые колёса. Изменениям подвергся и интерьер машины: ранее серо-чёрный салон стал полностью чёрным.

Главное же отличие версии Nightfall Edition кроется под капотом: её электродвигатель развивает суммарную мощность 384 л.с./283 кВт. Новая система привода позволяет активировать специальный режим Boost, заимствованный у модификации GT-Line EV9. Благодаря этому крутящий момент увеличивается с 600 Нм до 700 Нм. По данным производителя, такая модификация снижает разгон с места до 100 километров в час с исходных 5,7 секунд до 5,0 секунд. Однако представители Kia утверждают, что специально настроенная версия Nightfall способна преодолеть этот рубеж за 4,5 секунды.

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#kia #электрокар #kia nightfall ev9 edition
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