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Zerox852
Motorola представила Moto Book 60 с процессорами Intel Core и OLED-дисплеем с частотой 120 Гц
На выбор предлагается два процессора Intel Core i7-240H и Intel Core i5-210H.

Motorola дебютирует на рынке ноутбуков с ярким Moto Book 60. Металлический корпус ноутбука выполнен в двух вариантах окраски: бронзово-зеленый («Bronze Green») и оттенок древесного клина («Wedge Wood»). Вес устройства составляет всего 1,4 килограмма, толщина — 16,9 миллиметра.

Главным достоинством новинки стал экран — 14-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2880×1800 пикселей. Дисплей обладает высокой частотой обновления в 120 Гц и яркой картинкой с максимальной яркостью 500 нит. Предусмотрено два динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos общей мощностью 2 Вт каждый.

Производительность базовой версии ноутбука обеспечивается четырехъядерным процессором Intel Core i5-210H семейства Raptor Lake Refresh с возможностью разгона до частоты 4,8 ГГц. За доплату предлагается версия с улучшенным чипом Intel Core i7-240H, имеющим шесть высокопроизводительных ядер и четыре энергоэффективных ядра с максимальным ускорением до 5,2 ГГц. Графика представлена встроенной системой Intel UHD Graphics.

Кроме того, устройство оснащено клавиатурой с подсветкой, ИК-камерой для идентификации лица и входом в систему посредством Windows Hello, а также батареей емкостью 60 Вт·ч, поддерживающей зарядку мощностью до 65 Вт через интерфейс USB-C. Из коммуникационных возможностей выделяются поддержка новейших стандартов беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, наличие разъемов USB-A и USB-C, порта HDMI 1.4b и слота для карт памяти microSD.

Продажи Moto Book 60 стартуют по рекомендованной цене 689 евро. За эту стоимость новинка включает в себя процессор Intel Core i5-210H, оперативную память объемом 16 гигабайт и SSD-накопитель на 512 гигабайт.

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#motorola #ноутбук #ноутбук 2025 #intel core i5-210h #intel core i7-240h #motorola moto book 60
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